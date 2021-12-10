Vahşi bal toplamak için ölümü göze alıyorlar! Fiyatı dudak uçuklatıyor ve eşi benzeri yok

Güney Asya'nın doğa harikası coğrafyaya sahip ülkesi Nepal'den hayretler içinde bırakan fotoğraflar. Vahşi bal toplamak için ölüme tam anlamıyla meydan okuyorlar. Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı da sınırlarında bulunan Nepal, dağlarında insanların ilgisini çeken başka şeylere de ev sahipliği yapıyor. Ülkedeki yüksek kesimlerde kayalıklara tırmanan bal avcıları fotoğrafçıların dikkatle takip ettiği bir işe imza atıyor. Topladıkları balın eşi benzeri yok. Üstelik değeri dudak uçuklattı. İşte detaylar ve o görüntüler...
Şaşkına çeviren bu görüntüler Everest Dağı ile de ünlü olan Asya ülkesi Nepal'den geldi.
Değeri dudak uçuklatan vahşi balı toplamak için ölümle burun buruna geliyorlar.
Sonrasında arılar dışarı çıkıyor.