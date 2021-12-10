Trend Galeri Trend Yaşam Vahşi bal toplamak için ölümü göze alıyorlar! Fiyatı dudak uçuklatıyor ve eşi benzeri yok

Vahşi bal toplamak için ölümü göze alıyorlar! Fiyatı dudak uçuklatıyor ve eşi benzeri yok

Güney Asya'nın doğa harikası coğrafyaya sahip ülkesi Nepal'den hayretler içinde bırakan fotoğraflar. Vahşi bal toplamak için ölüme tam anlamıyla meydan okuyorlar. Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı da sınırlarında bulunan Nepal, dağlarında insanların ilgisini çeken başka şeylere de ev sahipliği yapıyor. Ülkedeki yüksek kesimlerde kayalıklara tırmanan bal avcıları fotoğrafçıların dikkatle takip ettiği bir işe imza atıyor. Topladıkları balın eşi benzeri yok. Üstelik değeri dudak uçuklattı. İşte detaylar ve o görüntüler...

AP Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 11:11
Vahşi bal toplamak için ölümü göze alıyorlar! Fiyatı dudak uçuklatıyor ve eşi benzeri yok

Şaşkına çeviren bu görüntüler Everest Dağı ile de ünlü olan Asya ülkesi Nepal'den geldi.


Vahşi bal toplamak için ölümü göze alıyorlar! Fiyatı dudak uçuklatıyor ve eşi benzeri yok

Değeri dudak uçuklatan vahşi balı toplamak için ölümle burun buruna geliyorlar.

Vahşi bal toplamak için ölümü göze alıyorlar! Fiyatı dudak uçuklatıyor ve eşi benzeri yok

O hayretler içerisinde bırakan vahşi bal toplama süreci AP tarafından da fotoğraflandı.

Vahşi bal toplamak için ölümü göze alıyorlar! Fiyatı dudak uçuklatıyor ve eşi benzeri yok

Bal avı için avcı elindeki çubuğu kovanlara sokuyor.

Vahşi bal toplamak için ölümü göze alıyorlar! Fiyatı dudak uçuklatıyor ve eşi benzeri yok

Sonrasında arılar dışarı çıkıyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA