Vanlı Kara Haydar’ın ifadesi ortaya çıktı: 45 milyonluk düğüne ‘kiralama’ kılıfı! Kuyumcudan cevap gecikmedi...

Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Instagram ve Tiktok paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı. Hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurumlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatılan Vanlı Kara Haydar'ın 45 milyon lira altın ve paranın toplandığı düğünü de MASAK incelemesine alındı. Öte yandan Kara Haydar hakkında tutuklama kararı verilirken, pes dedirten ifadesi ortaya çıktı. Takılan altınlara 'kiralık' kılıfı uyduran Kara Haydar'ın o iddialarına bahsi geçen kuyumcudan yanıt geldi. İşte detaylar…