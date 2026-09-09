Trend Galeri Trend Yaşam Vanlı Kara Haydar’ın ifadesi ortaya çıktı: 45 milyonluk düğüne ‘kiralama’ kılıfı! Kuyumcudan cevap gecikmedi...

Vanlı Kara Haydar’ın ifadesi ortaya çıktı: 45 milyonluk düğüne ‘kiralama’ kılıfı! Kuyumcudan cevap gecikmedi...

Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Instagram ve Tiktok paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı. Hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurumlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatılan Vanlı Kara Haydar'ın 45 milyon lira altın ve paranın toplandığı düğünü de MASAK incelemesine alındı. Öte yandan Kara Haydar hakkında tutuklama kararı verilirken, pes dedirten ifadesi ortaya çıktı. Takılan altınlara 'kiralık' kılıfı uyduran Kara Haydar'ın o iddialarına bahsi geçen kuyumcudan yanıt geldi. İşte detaylar…

AA
Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 10:42
Vanlı Kara Haydar’ın ifadesi ortaya çıktı: 45 milyonluk düğüne ‘kiralama’ kılıfı! Kuyumcudan cevap gecikmedi...
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Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Vanlı Kara Haydar’ın ifadesi ortaya çıktı: 45 milyonluk düğüne ‘kiralama’ kılıfı! Kuyumcudan cevap gecikmedi...

ALTINLAR MASAK İNCELEMESİNDE

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatıldı, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüpheli, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Vanlı Kara Haydar’ın ifadesi ortaya çıktı: 45 milyonluk düğüne ‘kiralama’ kılıfı! Kuyumcudan cevap gecikmedi...

TUTUKLANMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Şüphelinin görünen ekonomik düzeyi ile nişan ve düğün merasimlerinde yapılan harcamalar arasında uyumsuzluk bulunduğu ve bu durumun kaynağı belli olmayan gelirin varlığını destekler nitelikte olduğu kaydedilen savcılığın sevk yazısında, Tançalan'ın sürekli yurt dışına çıkış yaptığı, bu nedenle kaçma şüphesinin bulunduğu bildirilerek tutuklanması talep edildi.

Vanlı Kara Haydar’ın ifadesi ortaya çıktı: 45 milyonluk düğüne ‘kiralama’ kılıfı! Kuyumcudan cevap gecikmedi...

"ALTINLARI DÜĞÜNDEN SONRA İADE ETTİK"

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifadesi alınan şüpheli Tançalan, düğün sırasında polislerin yanına "teşekkür etmek" için gittiğini belirterek, polisleri rencide edecek ve emniyet teşkilatını küçük düşürecek bir amacının olmadığını, o esnada görüntü çekildiğini bilmediğini ileri sürdü.

Şüpheli, eşinin sosyal medyada tanındığını ve yaptığı paylaşımların etkileşim amaçlı olduğunu savundu.

Vanlı Kara Haydar’ın ifadesi ortaya çıktı: 45 milyonluk düğüne ‘kiralama’ kılıfı! Kuyumcudan cevap gecikmedi...

MİLYONLUK DÜĞÜNE 'SPONSOR' VE 'KİRALIK' KILIFI

Dubai'de fenomenlere kolay imkanlar sağlandığı için orada oturma izni alabilmek için araç kiralama şirketi açtığını ve sürekli gidip geldiğini anlatan Tançalan, yakın tarihteki düğünün tüm masraflarının sponsorlar aracılığıyla karşılandığını iddia etti. Düğünde takılan altınları ise Muradiye ilçesindeki tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri süren şüpheli, "Altınları düğünden sonra iade ettik" dedi. Bu iddiaların ardından bahsi geçen kuyumcudan bir açıklama videosu geldi. Kuyumcu yaptığı açıklamada, "Biz firma olarak kendisine mayıs ayında bir adet set ve iki tane kelepçe bilezik sattık. Her müşteriye olduğu gibi parasını aldık, faturamızı kestik" diyerek kiralık iddialarını yalanladı.

Vanlı Kara Haydar’ın ifadesi ortaya çıktı: 45 milyonluk düğüne ‘kiralama’ kılıfı! Kuyumcudan cevap gecikmedi...

Eşinin şirketlerin reklam yüzü olması nedeniyle söz konusu şirketlerin düğüne sponsor olduğunu belirten şüpheli, atılı suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmayı talep etti.

Vanlı Kara Haydar’ın ifadesi ortaya çıktı: 45 milyonluk düğüne ‘kiralama’ kılıfı! Kuyumcudan cevap gecikmedi...

Hakimliğin kararında, düğünde takıldığı belirtilen ziynet eşyalarının sponsorluk anlaşması kapsamında verildiğini şüpheli ifade etse de soruşturma evrakında bu hususta bir bilgi ve belgenin bulunmadığı kaydedildi.

Vanlı Kara Haydar’ın ifadesi ortaya çıktı: 45 milyonluk düğüne ‘kiralama’ kılıfı! Kuyumcudan cevap gecikmedi...

TUTUKLANDI

Kararda, atılı suçun yasadaki düzenleniş biçimi ile bu suç için öngörülen ceza miktarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda şüpheli hakkında adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı kanaatiyle tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
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