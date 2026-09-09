Vanlı Kara Haydar’ın ifadesi ortaya çıktı: 45 milyonluk düğüne ‘kiralama’ kılıfı! Kuyumcudan cevap gecikmedi...

MİLYONLUK DÜĞÜNE 'SPONSOR' VE 'KİRALIK' KILIFI

Dubai'de fenomenlere kolay imkanlar sağlandığı için orada oturma izni alabilmek için araç kiralama şirketi açtığını ve sürekli gidip geldiğini anlatan Tançalan, yakın tarihteki düğünün tüm masraflarının sponsorlar aracılığıyla karşılandığını iddia etti. Düğünde takılan altınları ise Muradiye ilçesindeki tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri süren şüpheli, "Altınları düğünden sonra iade ettik" dedi. Bu iddiaların ardından bahsi geçen kuyumcudan bir açıklama videosu geldi. Kuyumcu yaptığı açıklamada, "Biz firma olarak kendisine mayıs ayında bir adet set ve iki tane kelepçe bilezik sattık. Her müşteriye olduğu gibi parasını aldık, faturamızı kestik" diyerek kiralık iddialarını yalanladı.