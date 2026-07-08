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Var Mısın yok musun Aşkın ne kadar kazandı? 7 Temmuz Var Mısın Yok Musun Aşkın'ın kazandığı miktar belli oldu
Var Mısın yok musun Aşkın ne kadar kazandı? 7 Temmuz Var Mısın Yok Musun Aşkın'ın kazandığı miktar belli oldu
Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun, salı, çarşamba ve perşembe akşamları izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. 7 Temmuz tarihli bölümde yarışan Aşkın'ın performansı ve yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldığı, programın takipçileri tarafından merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 07.07.2026 22:54
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 00:41