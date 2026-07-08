Trend Galeri Trend Yaşam Var Mısın yok musun Aşkın ne kadar kazandı? 7 Temmuz Var Mısın Yok Musun Aşkın'ın kazandığı miktar belli oldu

Var Mısın yok musun Aşkın ne kadar kazandı? 7 Temmuz Var Mısın Yok Musun Aşkın'ın kazandığı miktar belli oldu

Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun, salı, çarşamba ve perşembe akşamları izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. 7 Temmuz tarihli bölümde yarışan Aşkın'ın performansı ve yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldığı, programın takipçileri tarafından merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 07.07.2026 22:54 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 00:41