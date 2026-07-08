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Var Mısın yok musun Aşkın ne kadar kazandı? 7 Temmuz Var Mısın Yok Musun Aşkın'ın kazandığı miktar belli oldu

Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun, salı, çarşamba ve perşembe akşamları izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. 7 Temmuz tarihli bölümde yarışan Aşkın'ın performansı ve yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldığı, programın takipçileri tarafından merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 07.07.2026 22:54 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 00:41
Var Mısın yok musun Aşkın ne kadar kazandı? 7 Temmuz Var Mısın Yok Musun Aşkın’ın kazandığı miktar belli oldu

7 Temmuz Var Mısın Yok Musun bölümünde yarışmacı koltuğunda yer alan Aşkın, kutu seçimleri ve banka teklifleriyle heyecan dolu anlar yaşadı. Bölümün ardından izleyiciler, Aşkın'ın kazandığı ödül miktarını, son kutusunda hangi tutarın bulunduğunu ve yarışmanın öne çıkan anlarını araştırmaya başladı.

Var Mısın yok musun Aşkın ne kadar kazandı? 7 Temmuz Var Mısın Yok Musun Aşkın’ın kazandığı miktar belli oldu

VAR MISIN YOK MUSUN AŞKIN NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasından bilgisayar kurasıyla belirlenen Aşkın, günün şanslı ismi olarak büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu.
Var Mısın yok musun Aşkın ne kadar kazandı? 7 Temmuz Var Mısın Yok Musun Aşkın’ın kazandığı miktar belli oldu

Yarışmanın yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşanırken, Aşkın'ın açtığı kutular ve bankadan gelen teklifler izleyiciler tarafından yakından takip edildi.

Yarışmanın sonunda Aşkın bankanın teklifini kabul etti ve 215 Bin TL kazandı.

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Var Mısın yok musun Aşkın ne kadar kazandı? 7 Temmuz Var Mısın Yok Musun Aşkın’ın kazandığı miktar belli oldu

Ancak Aşkın devam ederek kutusuna gitseydi 10 TL ile yarışmadan ayrılacaktı.

Var Mısın yok musun Aşkın ne kadar kazandı? 7 Temmuz Var Mısın Yok Musun Aşkın’ın kazandığı miktar belli oldu
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
#VAR MISIN YOK MUSUN