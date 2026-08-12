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Var Mısın Yok Musun Eda ne kadar, kaç TL kazandı? 11 Ağustos Var Mısın Yok Musun sonucu!

Var Mısın Yok Musun programında yarışan Eda'nın performansı izleyicilerin dikkatini çekti. Bölümün ardından yarışmacının ne kadar ödül kazandığı merak edilirken, Var Mısın Yok Musun Eda ne kadar kazandı? sorusu araştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 11.08.2026 22:27 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 01:36
Var Mısın Yok Musun Eda ne kadar, kaç TL kazandı? 11 Ağustos Var Mısın Yok Musun sonucu!

Ekranların sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada bu kez Eda'nın kutu seçimleri ve banka ile yaptığı pazarlıklar öne çıkıyor. Bölüm boyunca yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Var Mısın Yok Musun Eda ne kadar, kaç TL kazandı? 11 Ağustos Var Mısın Yok Musun sonucu!

11 AĞUSTOS VAR MISIN YOK MUSUN

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasından bilgisayar kurasıyla belirlenen Eda, günün şanslı ismi olarak büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu.

Var Mısın Yok Musun Eda ne kadar, kaç TL kazandı? 11 Ağustos Var Mısın Yok Musun sonucu!

EDA KAÇ TL KAZANDI?

Programdaki yarışma sürecinin ardından Eda'nın elde ettiği ödül tutarı merak konusu oldu. Yarışmacının kazancına ilişkin detaylar bölümde yaşanan gelişmeler doğrultusunda takip ediliyor.

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Var Mısın Yok Musun Eda ne kadar, kaç TL kazandı? 11 Ağustos Var Mısın Yok Musun sonucu!

Eda'nın kazandığı para belli oldu. 870 bin TL kazandı.

Var Mısın Yok Musun Eda ne kadar, kaç TL kazandı? 11 Ağustos Var Mısın Yok Musun sonucu!

EDA'NIN KUTUSUNDAN NE KADAR ÇIKTI?

Eda teklifi kabul etmeyip kutusuna gitseydi kutusundan 750 bin TL çıkacaktı.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör