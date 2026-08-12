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Var Mısın Yok Musun Eda ne kadar, kaç TL kazandı? 11 Ağustos Var Mısın Yok Musun sonucu!

Var Mısın Yok Musun programında yarışan Eda'nın performansı izleyicilerin dikkatini çekti. Bölümün ardından yarışmacının ne kadar ödül kazandığı merak edilirken, Var Mısın Yok Musun Eda ne kadar kazandı? sorusu araştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 11.08.2026 22:27 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 01:36