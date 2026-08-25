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Var Mısın Yok Musun Mustafa ne kadar kazandı, kutusuna gitse kaç TL alacaktı? 25 Ağustos Var Mısın Yok Musun

ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, 25 Ağustos 2026 tarihli yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan programın 33. bölümünde yarışacak Mustafa'nın performansı ve yarışmadan ne kadar para kazanacağı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 25.08.2026 22:22 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 23:44