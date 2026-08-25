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Var Mısın Yok Musun Mustafa ne kadar kazandı, kutusuna gitse kaç TL alacaktı? 25 Ağustos Var Mısın Yok Musun

ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, 25 Ağustos 2026 tarihli yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan programın 33. bölümünde yarışacak Mustafa'nın performansı ve yarışmadan ne kadar para kazanacağı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 25.08.2026 22:22 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 23:44
Var Mısın Yok Musun Mustafa ne kadar kazandı, kutusuna gitse kaç TL alacaktı? 25 Ağustos Var Mısın Yok Musun

Büyük ödül için kutuların başına geçecek Mustafa'nın bankadan gelecek tekliflere nasıl karşılık vereceği ve finalde hangi rakamla yarışmadan ayrılacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Mustafa'nın yarışma sonucu ve kazandığı miktar, bölümün yayınlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

Var Mısın Yok Musun Mustafa ne kadar kazandı, kutusuna gitse kaç TL alacaktı? 25 Ağustos Var Mısın Yok Musun

25 AĞUSTOS 2026 VAR MISIN YOK MUSUN SON BÖLÜM

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasından bilgisayar kurasıyla Mustafa, günün şanslı ismi olarak büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu.

Var Mısın Yok Musun Mustafa ne kadar kazandı, kutusuna gitse kaç TL alacaktı? 25 Ağustos Var Mısın Yok Musun

VAR MISIN YOK MUSUN MUSTAFA NE KADAR KAZANDI?

Yarışmanın yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşanırken, Mustafa açtığı kutuların ardından bankadan gelen 850 Bin TL'lik teklifli kabul etti.

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Var Mısın Yok Musun Mustafa ne kadar kazandı, kutusuna gitse kaç TL alacaktı? 25 Ağustos Var Mısın Yok Musun

VAR MISIN YOK MUSUN MUSTAFA KUTUSUNA GİTSE NE KADAR KAZANACAKTI?

Var Mısın Yok Musun'da 25 Ağustos 2026 tarihli 33. bölümde yarışan Mustafa'nın kutusunda 500 Bin TL çıktı.

Var Mısın Yok Musun Mustafa ne kadar kazandı, kutusuna gitse kaç TL alacaktı? 25 Ağustos Var Mısın Yok Musun
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör