Var Mısın yok musun Nedret ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Nedret kutusuna gitse ne kadar alacaktı?

ATV ekranlarında salı, çarşamba ve perşembe günleri yayınlanan Var Mısın Yok Musunda bu kez yarışan isim Nedret oldu. Bölümün ardından izleyiciler, Nedret'in yarışmadan ne kadar kazandığını, son kutusunda hangi ödülün bulunduğunu ve yarışmada yaşanan kritik anları araştırmaya başladı.