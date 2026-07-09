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Var Mısın yok musun Nedret ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Nedret kutusuna gitse ne kadar alacaktı?

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun, 8 Temmuz tarihli yeni bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacı koltuğunda oturan Nedret'in kutu seçimleri, banka teklifleri ve yarışmadan kazandığı ödül gecenin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 08.07.2026 22:44 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 00:17
Var Mısın yok musun Nedret ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Nedret kutusuna gitse ne kadar alacaktı?

ATV ekranlarında salı, çarşamba ve perşembe günleri yayınlanan Var Mısın Yok Musunda bu kez yarışan isim Nedret oldu. Bölümün ardından izleyiciler, Nedret'in yarışmadan ne kadar kazandığını, son kutusunda hangi ödülün bulunduğunu ve yarışmada yaşanan kritik anları araştırmaya başladı.

Var Mısın yok musun Nedret ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Nedret kutusuna gitse ne kadar alacaktı?

8 TEMMUZ VAR MISIN YOK MUSUN SON BÖLÜM

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasından bilgisayar kurasıyla belirlenen Nedret, günün şanslı ismi olarak büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu.

Var Mısın yok musun Nedret ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Nedret kutusuna gitse ne kadar alacaktı?

VAR MISIN YOK MUSUN NEDRET NE KADAR KAZANDI?

Yarışmanın yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşanırken, Nedret'in açtığı kutular ve bankadan gelen teklifler sonrasında 1.475.000 TL kazandı.

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Var Mısın yok musun Nedret ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Nedret kutusuna gitse ne kadar alacaktı?

NEDRET KUTUSUNA GİTSE NE KADAR KAZANACAKTI?

Nedret kutusuna gitseydi yarışmadan 5.000 TL'lik ödülle ayrılacaktı.

Var Mısın yok musun Nedret ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Nedret kutusuna gitse ne kadar alacaktı?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör