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Var Mısın yok musun Nedret ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Nedret kutusuna gitse ne kadar alacaktı?
Var Mısın yok musun Nedret ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Nedret kutusuna gitse ne kadar alacaktı?
Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun, 8 Temmuz tarihli yeni bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacı koltuğunda oturan Nedret'in kutu seçimleri, banka teklifleri ve yarışmadan kazandığı ödül gecenin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.
Giriş Tarihi: 08.07.2026 22:44
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 00:17