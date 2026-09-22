Veteriner çift oğulları tarafından vahşice katledilmişti! Cani evlat için istenen ceza belli oldu: Meğer 3 ay boyunca…

3 AY BOYUNCA OKULA GİTMEMİŞ

İddianamede, sanık Cihan D'nin küçük yaşlardan itibaren psikiyatrik şikayetlerinin bulunduğu ifade edildi. Sanığın, şikayetler üzerine ailesi tarafından sağlık kuruluşlarına tedavi amacıyla götürüldüğü belirtilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Temin edilen tıbbi evraklara göre sanığın, ilk psikiyatri başvurusunun Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Polikliniğinde 2018'de hasta olmaktan korkma, el yıkamada ve duş almada artış, kedilerden kendisine hastalık bulaşacağı düşüncesi şikayetleri olduğu, sanığa 'obsesif kompulsif bozukluk, depresif bozukluk ve okul fobisi' tanısının konulduğu anlaşılmıştır. İlerleyen süreçlerde sanığın, belirli aralıklarla yine psikiyatri servislerine aynı tanılarla müracaat ettiği, takipli hasta olduğu ve son 3 ayda okula gitmeyi bıraktığı tespit edilmiştir."