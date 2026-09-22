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Veteriner çift oğulları tarafından vahşice katledilmişti! Cani evlat için istenen ceza belli oldu: Meğer 3 ay boyunca…
Veteriner çift oğulları tarafından vahşice katledilmişti! Cani evlat için istenen ceza belli oldu: Meğer 3 ay boyunca…
Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen aile dramı kan dondurdu. 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Cihan D., anne ve babasını defalarca bıçaklayarak vahşice katletmişti. Tutuklanan cani evlat için istenen ceza belli olurken kabul edilen iddianamede cezai ehliyetinin olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 22.09.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 11:59