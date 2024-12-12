Veterinere kedimin bıyığını kestin dayağı! Arabadan in de göstereyim!

İstanbul Bakırköy'e bağlı Yeşilköy'de kedisini bir veteriner kliniğine tıraş olması için bırakan Nurdan Ü, tıraşı beğenmedi. Kedisinin bıyığının kesildiğini iddia eden Nurdan Ü, bu durumdan sorumlu tuttuğu klinik çalışanı veteriner teknikeri Saliha Gamze Y'ye hakaretler yağdırdı ve klinik önünde tokatladı. Olay üzerine veteriner teknikeri, Nurdan Ü. ve eşi Serkan Onur Ü. hakkında suç duyurusunda bulundu. Serkan Onur Ü. de eşine hakaret ettiği iddiasıyla Saliha Gamze Y'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...