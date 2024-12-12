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Veterinere kedimin bıyığını kestin dayağı! Arabadan in de göstereyim!

İstanbul Bakırköy'e bağlı Yeşilköy'de kedisini bir veteriner kliniğine tıraş olması için bırakan Nurdan Ü, tıraşı beğenmedi. Kedisinin bıyığının kesildiğini iddia eden Nurdan Ü, bu durumdan sorumlu tuttuğu klinik çalışanı veteriner teknikeri Saliha Gamze Y'ye hakaretler yağdırdı ve klinik önünde tokatladı. Olay üzerine veteriner teknikeri, Nurdan Ü. ve eşi Serkan Onur Ü. hakkında suç duyurusunda bulundu. Serkan Onur Ü. de eşine hakaret ettiği iddiasıyla Saliha Gamze Y'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

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Giriş Tarihi: 12.12.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:40
Veterinere kedimin bıyığını kestin dayağı! Arabadan in de göstereyim!

İstanbul Bakırköy'e bağlı Yeşilköy'de bulunan bir veteriner kliniğine geçtiğimiz kasım ayında başvuran Nurdan Ü, tüyleri uzayan kedisini tıraş ettirmek istedi. Sabah saatlerinde kedisini kliniğe bırakan Nurdan Ü., akşama doğru eşi ile birlikte kediyi almaya geldi.

Veterinere kedimin bıyığını kestin dayağı! Arabadan in de göstereyim!

ÖNCE HAKARET SONRA TOKAT!
Kedisinin tıraşını beğenmeyen Nurdan Ü, ortalığı birbirine kattı. Kedisinin bıyığının bile kesildiğini iddia eden öfkeli kadın, klinik önünde yaşananlardan sorumlu tuttuğu Saliha Gamze Y'ye önce hakaretler yağdırdı sonra da tokatladı. Ardından da klinikten uzaklaştı. Veteriner teknikeri Saliha Gamze Y, Nurdan Ü. ve eşi Serkan Onur Ü. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Veterinere kedimin bıyığını kestin dayağı! Arabadan in de göstereyim!

Serkan Onur Ü. de eşine hakaret ettiği iddiasıyla Saliha Gamze Y'den şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tarafların suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. İki vatandaşın da müşteki-şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturma sürüyor.

Veterinere kedimin bıyığını kestin dayağı! Arabadan in de göstereyim!

"SENİ HAMİLE HAMİLE DÖVDÜM"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren veteriner Saliha Gamze Y; "Olay günü Nurdan Ü. ve eşi tıraş olması için kedisini kliniğe bıraktı. Akşam saatlerinde de eşi ile birlikte almaya geldi. O esnada bankaya gitmiştim. Döndüğümde araca binmişlerdi. Nurdan Ü. araçtan bana seslenerek, 'Kedimi kesmişsiniz' dedi.

Veterinere kedimin bıyığını kestin dayağı! Arabadan in de göstereyim!

Ben de 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. 'Şaka yapar gibi bir halim var mı?' dedi. Araçtan indi ve 'Kedimin bıyıklarını kesmişsin' diyerek üzerime yürüdü. Kendisi hamile olduğu için 'Yetkilim ile görüşün' dedim ve kendimi çektim. Yanıma geldi ve bana tokat attı. 'Seni hamile hamile dövdüm' dedi. Eşi Serkan Onur Ü. de bana tekme atmaya kalkıştı ve küfür etti. Serkan Onur Ü. ve eşi Nurdan Ü'den davacı ve şikayetçiyim." dedi.

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