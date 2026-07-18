VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2026 | Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralamaları

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala üniversite adayları tercih hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda en çok araştırılan bölümler arasında yer alan Veterinerlik programlarının taban puanları ve başarı sıralamaları da merak ediliyor. Adaylar, tercih döneminde devlet ve vakıf üniversitelerinin geçmiş yıllara ait taban puanlarını ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini oluşturmaya hazırlanıyor.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Veteriner
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
65
60
60
|31
67
62
62
|447,30268
425,77770
455,36476
458,45818
|48.566
57.953
53.240
49.281
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|120
170
165
165
|123
175
175
170
|435,97121
412,82660
441,32151
443,83492
|59.397
69.737
66.274
62.045
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veteriner Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Veteriner
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|429,55891
407,72470
—
—
|65.896
74.688
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veteriner Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
130
120
120
|72
134
126
123
|424,86345
396,23603
425,52044
434,09003
|70.808
86.569
81.790
70.985
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
120
110
110
|82
123
116
113
|423,10991
396,07278
425,13419
431,91549
|72.664
86.759
82.213
73.004
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
80
75
75
|54
84
78
77
|416,56208
391,40045
419,84124
423,28274
|79.873
91.934
87.710
81.515
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
110
100
100
|74
116
105
103
|412,26772
383,72302
415,05899
423,24305
|84.637
100.737
92.890
81.564
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
155
150
150
|91
163
155
154
|409,51153
375,08423
401,32978
412,45231
|87.677
111.402
109.015
92.568
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
80
70
70
|42
84
73
72
|403,41182
370,57737
403,89098
412,96075
|94.733
117.230
105.894
92.052
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
100
90
90
|82
103
96
93
|395,19534
366,58788
396,64238
407,58653
|104.800
122.640
114.951
97.765
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Milas Veteriner Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|54
74
63
62
|393,37905
365,05863
395,93207
401,03425
|107.077
124.866
115.814
104.902
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(Kiraz) (İZMİR) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|41
67
64
62
|393,01597
356,20818
391,29543
400,38152
|107.523
137.984
121.803
105.680
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
110
100
100
|91
116
103
103
|391,74355
359,70847
390,93777
397,84207
|109.248
132.624
122.297
108.555
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
64
62
|390,9311
359,39419
390,96125
399,64999
|110.264
133.070
122.261
106.439
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
90
80
80
|74
96
82
82
|388,79208
358,39844
386,86325
394,60469
|113.089
134.578
127.807
112.279
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
105
100
100
|84
111
105
103
|383,85198
351,40624
383,53181
391,76861
|119.724
145.818
132.542
115.615
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Veteriner Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
65
60
60
|34
83
79
62
|382,19172
348,23347
382,00331
390,27018
|121.981
151.069
134.726
117.428
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
60
50
50
|42
64
52
52
|378,07925
344,55325
376,21729
385,57305
|127.721
157.417
143.132
123.216
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
105
100
90
|62
108
105
93
|377,56829
342,82466
374,68676
383,99760
|128.519
160.510
145.502
125.201
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
70
65
65
|54
74
83
67
|374,41637
338,15433
370,54145
377,48418
|133.097
169.288
151.953
133.663
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Veteriner
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
9
8
7
|8
9
8
7
|372,18983
339,55238
376,24170
381,62989
|136.276
166.590
143.083
128.212
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
125
120
120
|90
160
156
123
|371,27099
335,09224
368,55284
377,13967
|137.646
175.149
155.166
134.129
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(Ereğli) (KONYA) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
60
50
50
|42
64
53
52
|370,04454
333,23450
366,94042
374,88768
|139.551
178.856
157.833
137.305
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
70
60
50
|64
74
64
52
|368,76488
336,13744
370,48470
376,04686
|141.559
173.133
152.050
135.671
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Veteriner
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
11
10
10
|11
11
10
10
|363,31916
323,95062
373,18536
361,52795
|150.241
199.107
147.836
156.785
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|54
64
62
62
|358,04408
324,06475
356,17855
367,38460
|159.309
198.868
176.649
148.000
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(VAN) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
90
85
85
|74
96
90
88
|352,14083
320,82661
358,36654
365,06475
|170.216
206.478
172.675
151.456
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|70
112
104
82
|352,03247
320,08017
356,61497
362,99939
|170.427
208.310
175.824
154.536
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KARS) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
105
100
100
|79
111
104
103
|351,24679
314,75546
347,83872
357,01786
|171.900
221.858
193.172
163.964
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(HATAY) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
50
20
60
|70
67
27
62
|350,98279
319,56444
367,99751
381,21291
|172.409
209.592
156.097
128.736
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
90
80
80
|70
119
104
82
|346,82775
314,95270
348,87423
362,44948
|180.489
221.331
191.054
155.371
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|53
69
63
62
|340,09346
310,64617
342,49091
353,80695
|194.613
233.088
204.446
169.444
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(SİİRT) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|52
79
73
72
|337,02783
305,70680
336,85656
348,56895
|201.330
247.121
217.243
178.464
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|316,80086
298,90132
319,99614
334,12167
|253.345
268.711
261.192
206.575
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Veteriner
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|47
46
42
43
|47
46
42
43
|309,54328
289,44819
320,07142
329,89921
|275.702
302.589
260.972
215.596
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Veteriner
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
3
2
|2
1
3
2
|280,95979
372,25059
237,99619
382,62510
|389.800
115.029
723.066
126.882
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Veteriner
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|59
59
55
55
|59
59
55
55
|278,87656
266,08991
297,49860
292,40505
|400.454
415.191
337.231
318.196
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )
|Veteriner
(KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
2
2
1
|1
2
2
1
|248,25028
299,68974
231,85522
313,10572
|612.553
266.039
789.808
255.924
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(Ereğli) (KONYA) (Devlet )
|Veteriner
(KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|1
1
—
—
|230,28447
294,77558
—
—
|807.725
283.031
—
—