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VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2026 | Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralamaları

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala üniversite adayları tercih hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda en çok araştırılan bölümler arasında yer alan Veterinerlik programlarının taban puanları ve başarı sıralamaları da merak ediliyor. Adaylar, tercih döneminde devlet ve vakıf üniversitelerinin geçmiş yıllara ait taban puanlarını ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini oluşturmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 12:19 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 12:22
VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2026 | Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralamaları

Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih dönemine hazırlanan YKS adaylarının gündeminde yer alıyor. Üniversite tercihlerini bilinçli şekilde yapmak isteyen adaylar, geçmiş yılların taban puanları ve başarı sıralamalarını yakından takip ediyor.

VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2026 | Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralamaları

VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2026

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2026 | Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralamaları

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

İşte, Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralamaları;

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VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2026 | Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Veteriner
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
65
60
60		 31
67
62
62		 447,30268
425,77770
455,36476
458,45818		 48.566
57.953
53.240
49.281
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 120
170
165
165		 123
175
175
170		 435,97121
412,82660
441,32151
443,83492		 59.397
69.737
66.274
62.045
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veteriner Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Veteriner
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 429,55891
407,72470

 65.896
74.688
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Veteriner Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
130
120
120		 72
134
126
123		 424,86345
396,23603
425,52044
434,09003		 70.808
86.569
81.790
70.985
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
120
110
110		 82
123
116
113		 423,10991
396,07278
425,13419
431,91549		 72.664
86.759
82.213
73.004
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
80
75
75		 54
84
78
77		 416,56208
391,40045
419,84124
423,28274		 79.873
91.934
87.710
81.515
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
110
100
100		 74
116
105
103		 412,26772
383,72302
415,05899
423,24305		 84.637
100.737
92.890
81.564
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
155
150
150		 91
163
155
154		 409,51153
375,08423
401,32978
412,45231		 87.677
111.402
109.015
92.568
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
80
70
70		 42
84
73
72		 403,41182
370,57737
403,89098
412,96075		 94.733
117.230
105.894
92.052
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
100
90
90		 82
103
96
93		 395,19534
366,58788
396,64238
407,58653		 104.800
122.640
114.951
97.765
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Milas Veteriner Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 54
74
63
62		 393,37905
365,05863
395,93207
401,03425		 107.077
124.866
115.814
104.902
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(Kiraz) (İZMİR) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 41
67
64
62		 393,01597
356,20818
391,29543
400,38152		 107.523
137.984
121.803
105.680
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
110
100
100		 91
116
103
103		 391,74355
359,70847
390,93777
397,84207		 109.248
132.624
122.297
108.555
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
64
62		 390,9311
359,39419
390,96125
399,64999		 110.264
133.070
122.261
106.439
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
90
80
80		 74
96
82
82		 388,79208
358,39844
386,86325
394,60469		 113.089
134.578
127.807
112.279
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
105
100
100		 84
111
105
103		 383,85198
351,40624
383,53181
391,76861		 119.724
145.818
132.542
115.615
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Veteriner Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
65
60
60		 34
83
79
62		 382,19172
348,23347
382,00331
390,27018		 121.981
151.069
134.726
117.428
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
60
50
50		 42
64
52
52		 378,07925
344,55325
376,21729
385,57305		 127.721
157.417
143.132
123.216
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
105
100
90		 62
108
105
93		 377,56829
342,82466
374,68676
383,99760		 128.519
160.510
145.502
125.201
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
70
65
65		 54
74
83
67		 374,41637
338,15433
370,54145
377,48418		 133.097
169.288
151.953
133.663
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Veteriner
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
9
8
7		 8
9
8
7		 372,18983
339,55238
376,24170
381,62989		 136.276
166.590
143.083
128.212
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
125
120
120		 90
160
156
123		 371,27099
335,09224
368,55284
377,13967		 137.646
175.149
155.166
134.129
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(Ereğli) (KONYA) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
60
50
50		 42
64
53
52		 370,04454
333,23450
366,94042
374,88768		 139.551
178.856
157.833
137.305
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
70
60
50		 64
74
64
52		 368,76488
336,13744
370,48470
376,04686		 141.559
173.133
152.050
135.671
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Veteriner
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
11
10
10		 11
11
10
10		 363,31916
323,95062
373,18536
361,52795		 150.241
199.107
147.836
156.785
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 54
64
62
62		 358,04408
324,06475
356,17855
367,38460		 159.309
198.868
176.649
148.000
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(VAN) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
90
85
85		 74
96
90
88		 352,14083
320,82661
358,36654
365,06475		 170.216
206.478
172.675
151.456
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 70
112
104
82		 352,03247
320,08017
356,61497
362,99939		 170.427
208.310
175.824
154.536
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KARS) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
105
100
100		 79
111
104
103		 351,24679
314,75546
347,83872
357,01786		 171.900
221.858
193.172
163.964
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(HATAY) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
50
20
60		 70
67
27
62		 350,98279
319,56444
367,99751
381,21291		 172.409
209.592
156.097
128.736
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
90
80
80		 70
119
104
82		 346,82775
314,95270
348,87423
362,44948		 180.489
221.331
191.054
155.371
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 53
69
63
62		 340,09346
310,64617
342,49091
353,80695		 194.613
233.088
204.446
169.444
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(SİİRT) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 52
79
73
72		 337,02783
305,70680
336,85656
348,56895		 201.330
247.121
217.243
178.464
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 316,80086
298,90132
319,99614
334,12167		 253.345
268.711
261.192
206.575
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Veteriner
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 47
46
42
43		 47
46
42
43		 309,54328
289,44819
320,07142
329,89921		 275.702
302.589
260.972
215.596
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Veteriner
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
3
2		 2
1
3
2		 280,95979
372,25059
237,99619
382,62510		 389.800
115.029
723.066
126.882
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Veteriner
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 59
59
55
55		 59
59
55
55		 278,87656
266,08991
297,49860
292,40505		 400.454
415.191
337.231
318.196
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )		 Veteriner
(KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
2
2
1		 1
2
2
1		 248,25028
299,68974
231,85522
313,10572		 612.553
266.039
789.808
255.924
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(Ereğli) (KONYA) (Devlet )		 Veteriner
(KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 230,28447
294,77558

 807.725
283.031
VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2026 | Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralamaları
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör