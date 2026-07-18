VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2026 | Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralamaları

VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2026

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.