VGM BURS BAŞVURU TARİHİ 2026 | VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları için öğrencilerin araştırmaları sürüyor. Ortaöğrenim öğrencilerine yönelik verilen burstan yararlanmak isteyenler, başvuru tarihlerini ve işlemlerin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2026-2027 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ
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Eğitim Yardımı Türü
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Başlangıç Tarihi
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Bitiş Tarihi
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Ortaöğrenim Bursu
(ilkokul/ortaokul/ lise)
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06 Ekim 2026
Saat 10.00
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20 Ekim 2026
Saat 23.59
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Yükseköğrenim Bursu
(ön lisans/lisans)
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Henüz kesinleşmemiştir.
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Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu
(ön lisans/lisans)
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Henüz kesinleşmemiştir.