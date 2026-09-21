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VGM BURS BAŞVURU TARİHİ 2026 | VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları için öğrencilerin araştırmaları sürüyor. Ortaöğrenim öğrencilerine yönelik verilen burstan yararlanmak isteyenler, başvuru tarihlerini ve işlemlerin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 21.09.2026 17:21 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 17:25