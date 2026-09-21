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VGM BURS BAŞVURU TARİHİ 2026 | VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları için öğrencilerin araştırmaları sürüyor. Ortaöğrenim öğrencilerine yönelik verilen burstan yararlanmak isteyenler, başvuru tarihlerini ve işlemlerin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 21.09.2026 17:21 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 17:25
VGM BURS BAŞVURU TARİHİ 2026 | VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde VGM ortaöğrenim bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler, başvuru sürecine ilişkin detayları takip ediyor. Başvuruların hangi tarihler arasında yapılacağı ve başvuru işlemlerinin nereden gerçekleştirileceği, VGM tarafından yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.

VGM BURS BAŞVURU TARİHİ 2026 | VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için sağlanan VGM Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları, 6-20 Ekim'de "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

VGM BURS BAŞVURU TARİHİ 2026 | VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

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VGM BURS BAŞVURU TARİHİ 2026 | VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2026 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır.

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VGM BURS BAŞVURU TARİHİ 2026 | VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026-2027 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Eğitim Yardımı Türü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Ortaöğrenim Bursu

(ilkokul/ortaokul/ lise)

06 Ekim 2026

Saat 10.00

20 Ekim 2026

Saat 23.59

Yükseköğrenim Bursu

(ön lisans/lisans)

Henüz kesinleşmemiştir.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu

(ön lisans/lisans)

Henüz kesinleşmemiştir.
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör