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VGM BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, her yıl ortaöğrenim ve üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlıyor. Yeni eğitim döneminde VGM bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru şartları ve ödeme detayları öne çıktı. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ne kadar? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 03.09.2026 12:35 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 12:45