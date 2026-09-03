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VGM BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, her yıl ortaöğrenim ve üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlıyor. Yeni eğitim döneminde VGM bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru şartları ve ödeme detayları öne çıktı. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ne kadar? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 03.09.2026 12:35 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 12:45
VGM BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim ve üniversite öğrencilerine her yıl burs desteği sağlıyor. 2026-2027 eğitim dönemi için başvuru yapmayı planlayan öğrenciler, VGM bursunun şartlarını ve ödeme tutarını takip ediyor. Burs başvurularında izlenecek yol ve gerekli koşullar VGM tarafından duyurulacak.

VGM BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ne kadar?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

VGM, 2026-2027 eğitim yılına ait burs takvimini henüz yayımlanmadı. Ortaöğrenim ve üniversite öğrencileri için başvuru günleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapacağı duyuruyla belli olacak.

VGM BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ne kadar?

2026 VGM BURSU NE KADAR?

VGM yükseköğrenim bursu 2025-2026 eğitim döneminde aylık 3 bin TL olarak veriliyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026 yılı ocak ayından itibaren bu tutarı 4 bin TL'ye yükseltti. 2026-2027 yeni dönem burs ücretleri belli olmadı.

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VGM BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ne kadar?

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Türkiye'deki bir eğitim kurumunda öğrenim görüyor olmak
  • Yükseköğrenim bursu için ön lisans veya lisans öğrencisi olmak
  • En az asgari ücret düzeyinde sürekli bir gelir sahibi olmamak
  • Başka bir kamu kurumundan karşılıksız burs veya eğitim yardımı almamak
  • VGM'den muhtaç aylığı almamak
  • Polis Akademisi veya askeri okul öğrencisi olmamak
  • Ek öğrenim süresinde bulunmamak
  • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmamak