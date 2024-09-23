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VGM burs başvuruları ne zaman, başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihi ve şartları

VGM burs başvurusu için duyurular mercek altına alındı. Türkiye'de eğitim gören, ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine her yıl düzenli olarak verilen burs ödeneği için 2024-2025 başvuru tarihi araştırılıyor. Yükseköğrenim burs başvuruları online sistem üzerinden gerçekleşiyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman, başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihi ve şartları neler? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 23.09.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:18
VGM burs başvuruları ne zaman, başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihi ve şartları

VGM burs başvurularında Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuru tarihi belli olurken, Yükseköğrenim Bursu ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu için tarih duyurusu yapılmadı. VGM burs başvurularına dair tüm detaylar www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman, başladı mı?

VGM burs başvuruları ne zaman, başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihi ve şartları

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

2024-2025 eğitim yılı eğitim yardımı/burs başvuruları aşağıda belirtilen tarihlerde alınacak olup burs başvuru, başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

VGM burs başvuruları ne zaman, başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihi ve şartları

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM Ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilerin burs başvuruları ise henüz netleşmedi.

VGM burs başvuruları ne zaman, başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihi ve şartları

VGM BURS ÜCRETLERİ

2024-2025 VGM Burs ücretleri henüz belli olmadı.

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmişti.

2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL'ye çıkarılmıştı.

VGM burs başvuruları ne zaman, başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihi ve şartları
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