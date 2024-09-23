VGM burs başvuruları ne zaman, başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihi ve şartları

VGM burs başvurularında Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuru tarihi belli olurken, Yükseköğrenim Bursu ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu için tarih duyurusu yapılmadı. VGM burs başvurularına dair tüm detaylar www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman, başladı mı?