VGM burs başvuruları ne zaman, başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihi ve şartları
VGM burs başvurusu için duyurular mercek altına alındı. Türkiye'de eğitim gören, ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine her yıl düzenli olarak verilen burs ödeneği için 2024-2025 başvuru tarihi araştırılıyor. Yükseköğrenim burs başvuruları online sistem üzerinden gerçekleşiyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman, başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihi ve şartları neler? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 23.09.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:18