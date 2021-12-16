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Volkswagen Golf'ün kapısını kilitlediğiniz zaman... Golf'ün bu özelliğini çoğu kişi bilmiyor

Volkswagen Golf ülkemizde ve yurt dışında oldukça popüler olan bir model. Dünyanın birçok ülkesinde yollarda Golf'ü görebilirsiniz. Yıllardır üretimde olan bu arabayla ilgili dikkat çekici bir sırlar ortaya çıktı. Mesela Golf'ün kapısını kilitlediğiniz zaman ilginç bir özellik devreye giriyor. Birçok Golf sahibinin bahsettiğimiz özellikler hakkında hiçbir fikri yok, bilgisi yok. Tabii ki bunun Volkswagen Golf'le de sınırlı olduğunu düşünmeyin, birçok markanın araçlarında gizli özellikler var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 16:56
Volkswagen Golf’ün kapısını kilitlediğiniz zaman... Golf’ün bu özelliğini çoğu kişi bilmiyor

1974'ten beridir üretimde olan Golf, Alman markanın en uzun soluklu modellerinden biri. Türkiye'de ve farklı ülkelerde yollarda sıklıkla gördüğümüz Golf'te birçok araç sahibinin bilmediği bazı özellikler var. Ancak bu özellikler sadece Golf'le sınırlı değil, farklı markaların farklı modellerinde de pek bilinmeyen ilginç özellikler bulunuyor. İşte Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların gizli özellikleri...

Volkswagen Golf’ün kapısını kilitlediğiniz zaman... Golf’ün bu özelliğini çoğu kişi bilmiyor

OPEL CORSA

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

Volkswagen Golf’ün kapısını kilitlediğiniz zaman... Golf’ün bu özelliğini çoğu kişi bilmiyor

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu,

Volkswagen Golf’ün kapısını kilitlediğiniz zaman... Golf’ün bu özelliğini çoğu kişi bilmiyor

aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Volkswagen Golf’ün kapısını kilitlediğiniz zaman... Golf’ün bu özelliğini çoğu kişi bilmiyor

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

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