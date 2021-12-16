Volkswagen Golf’ün kapısını kilitlediğiniz zaman... Golf’ün bu özelliğini çoğu kişi bilmiyor

1974'ten beridir üretimde olan Golf, Alman markanın en uzun soluklu modellerinden biri. Türkiye'de ve farklı ülkelerde yollarda sıklıkla gördüğümüz Golf'te birçok araç sahibinin bilmediği bazı özellikler var. Ancak bu özellikler sadece Golf'le sınırlı değil, farklı markaların farklı modellerinde de pek bilinmeyen ilginç özellikler bulunuyor. İşte Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların gizli özellikleri...