Vücudu yağ yakma makinesine çeviren liste! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: 4 gün uygulayan farkı görüyor

Yemek sırası gerçek bir metabolik değişken midir dersek evet hafif etkiler sağlayabilir. Ancak kan şekerinin ani ve hızlı yükselmesini önleyen öğünün; protein, yağ ve lif içeriğinin daha zengin, karbonhidrat içeren besin miktarı ve karbonhidrat çeşidinin glisemik indeksinin düşük olmasından etkilendiği konusu göz ardı edilmemelidir. Bu şekilde bir öğün planı da kan şekerini daha yavaş ve çok yükseltmeden kan şekeri kontrolünü sağlar. Bu çalışmayı hem az kişiyi kapsıyor olması hem sağlıklı bireylerde uygulanması hem genç kadınların araştırma kapsamına alınması sebebiyle ve de kısa süreli bir araştırma olması açısından akut yemek yeme sonrası glikoz artışını hafifletebilir şeklinde yorumlamamız daha doğru görünmektedir.