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Vücudu yağ yakma makinesine çeviren liste! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: 4 gün uygulayan farkı görüyor
Vücudu yağ yakma makinesine çeviren liste! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: 4 gün uygulayan farkı görüyor
Kilo vermeye karar verince insanın aklına ilk gelen soru, "Ne yiyeceğim?" oluyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünü belli olan bu dört ile yedi günlük diyet programı, başlangıcı kolaylaştırıyor. Öğünlerden sonra yapılacak 15 dakikalık tempolu yürüyüş de programın bir parçası....
Giriş Tarihi: 03.10.2026 08:54
Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 08:57