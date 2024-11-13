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Vurguncu Yasemin paraların yerini söylemedi: Beni kazıkladılar deyip 8.2 milyon euro’luk soygunu anlattı!

Almanya'da 8,2 milyon euroluk soygunun baş şüphelisi olarak bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Yasemin Gündoğan, sürpriz itiraflarda bulundu. "Ben sadece çaldığım paradan 25 bin euro aldım. Beni kazıkladılar" diyen Gündoğan, paraların nerede olduğunu bilmediğini iddia etti. Gündoğan'ın duruşmaya elleri kelepçeli halde 1000 dolarlık montla çıkması dikkat çekti.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:59
Vurguncu Yasemin paraların yerini söylemedi: Beni kazıkladılar deyip 8.2 milyon euro’luk soygunu anlattı!

Almanya'da çalıştığı para nakliyat şirketinde 8 milyon 200 bin euroyu (299 milyon TL) çaldığı gerekçesiyle Bremen Eyalet Mahkemesi'nde on yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlanan Türk kökenli Alman vatandaşı Yasemin Gündoğan bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya elleri kelepçeli halde getirilen Gündoğan'ın mahkemedeki rahat davranışları jüri üyelerini bile şaşırttı.

Vurguncu Yasemin paraların yerini söylemedi: Beni kazıkladılar deyip 8.2 milyon euro’luk soygunu anlattı!

"ERKEK ARKADAŞIM CEZAEVİNDEYDİ"
Her şeyin arkadaşlar arasında bir şakayla başladığını iddia eden Gündoğan, soygunu erkek arkadaşının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde olması nedeniyle zor bir dönemden geçerken yaptığını belirtti ve bir arkadaşının onu ikna ettiğini öne sürdü.

Vurguncu Yasemin paraların yerini söylemedi: Beni kazıkladılar deyip 8.2 milyon euro’luk soygunu anlattı!

SABIKALI KİŞİLER BANA YARDIM ETTİ
"Önce şakaydı sonra iş ciddiye bindi" diyen Yasemin Gündoğan , aralarında sabıka kayıtları da bulunan bazı kişilerin kendisine hırsızlık ve kaçış sırasında yardım ettiklerini söyledi. Ancak Gündoğan duruşmada kendisine yardım ve yataklık eden kişilerin ismini vermekten çekindi.

Vurguncu Yasemin paraların yerini söylemedi: Beni kazıkladılar deyip 8.2 milyon euro’luk soygunu anlattı!

BENİM İŞİM PARALARI SADECE ARABAYA YÜKLEMEKTİ
Çalıştığı şirketin güvenlik zaafları olduğuna dikkat çe3ken Gündoğan, " Soygunu uzun süre planlamaya gerek yoktu. Bu olayı herhangi bir günde bile yapabilirdim. Olay günü paraları kasa yerine atık kağıt konteynerine yerleştirdim. Ve daha sonra bu konteyneri de dışarı çıkararak suç ortaklarıma teslim ettim. Benim işim buraya kadardı, bundan sonrası onların işiydi" dedi

Vurguncu Yasemin paraların yerini söylemedi: Beni kazıkladılar deyip 8.2 milyon euro’luk soygunu anlattı!

PARALARINI YERİNİ SÖYLEMEDİ
Paraların nerede olduğunu konusunda bilgi vermeyen Gündoğan, " Ben bu paradan sadece 20-25 bin euro aldım. Geri kalan paranın nerede olduğunu bilmiyorum. Geriye dönüp baktığımda beni kazıkladılar. Böyle bir şey yapmış olmak ve sonra da parasız kalmak utanç verici" dedi.

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