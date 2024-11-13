Vurguncu Yasemin paraların yerini söylemedi: Beni kazıkladılar deyip 8.2 milyon euro’luk soygunu anlattı!
Almanya'da 8,2 milyon euroluk soygunun baş şüphelisi olarak bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Yasemin Gündoğan, sürpriz itiraflarda bulundu. "Ben sadece çaldığım paradan 25 bin euro aldım. Beni kazıkladılar" diyen Gündoğan, paraların nerede olduğunu bilmediğini iddia etti. Gündoğan'ın duruşmaya elleri kelepçeli halde 1000 dolarlık montla çıkması dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:59