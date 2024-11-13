Vurguncu Yasemin paraların yerini söylemedi: Beni kazıkladılar deyip 8.2 milyon euro’luk soygunu anlattı!

PARALARINI YERİNİ SÖYLEMEDİ

Paraların nerede olduğunu konusunda bilgi vermeyen Gündoğan, " Ben bu paradan sadece 20-25 bin euro aldım. Geri kalan paranın nerede olduğunu bilmiyorum. Geriye dönüp baktığımda beni kazıkladılar. Böyle bir şey yapmış olmak ve sonra da parasız kalmak utanç verici" dedi.