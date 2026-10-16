WhatsApp fotoğrafını yıllardır değiştirmeyenlerin 7 ortak özelliği ortaya çıktı

7. "Anı Yaşama" ve Deneyim Odaklılık

Sosyal medya psikolojisi araştırmalarına göre, profilini sürekli güncelleyenler anları "nasıl görüneceği" kaygısıyla yaşama eğilimindedir.

Fotoğrafını yıllarca sabitleyen veya hiç değiştirmeyenler ise dijital bir albüm oluşturmaktan ziyade anın tadını çıkarmaya (real-life experiences) odaklanırlar. Bir kafeye gittiklerinde ya da tatile çıktıklarında "bunu profil resmi yaparım" diye fotoğraf çekilmek akıllarına bile gelmez.