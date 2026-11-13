Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Laktoz Hassasiyeti Olanlar Dikkat!

Skyr, üretim aşamasında çok yoğun bir süzme işleminden geçer. Bu süzme esnasında sütün suyuyla birlikte içindeki laktozun (süt şekeri) çok büyük bir kısmı da atılır.

Bu yüzden skyr, normal süte veya yoğurda kıyasla laktaza karşı hassas olan bünyeler tarafından çok daha rahat sindirilebilir. Yine de tamamen laktozsuz olmadığını bilmeniz gerekir.