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Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Yağ oranı sıfır, proteini normal yoğurdun tam 3 katı. İzlanda'da Vikinglerin zorlu şartlarda hayatta kalma çabasıyla keşfettiği 1100 yıllık kadim tarif, şimdilerde zincir marketlerin raflarında kapış kapış gidiyor. Ne yoğurt ne de tam olarak peynir sayılan bu yeni nesil süper gıda, sporcuların ve fit beslenme programı uygulayanların gözdesi oldu.

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SERAP SALMAN
Giriş Tarihi: 13.11.2026 11:12 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 11:14
Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Bu ürünün ismi Skyr! Dışarıdan bakıldığında süzme yoğurt gibi duruyor ancak üretim şekli nedeniyle yağsız bir peynir kabul ediliyor. Vikinglerin 9. yüzyılda sütü uzun süre korumak ve soğuk havada enerji toplamak için bulduğu bu formül, bugün sağlıklı beslenmek isteyenlerin yeni takıntısı oldu.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Protein Oranı 2 Yumurtaya Denk!

Peki raflarda neden bu ürünün peşine düşüldü? Çünkü 100 gramlık tek bir porsiyon skyr, beslenme düzeninizi değiştirecek güçte:

• 11 gram protein: Kas yapısını destekleyen bu oran, 2 adet haşlanmış yumurtaya yaklaşık olarak denktir.

• %0.2 yağ: Neredeyse tamamen arındırılmış, sıfıra yakın yağ, kilo almak istemeyenler için fazlasıyla masum bir rakam.

• Sadece 60 kalori: Uzun süre tok tutar, kalori dengesini sarsmaz.

• Yüksek kalsiyum: Günlük ihtiyacın %15'ini tek başına karşılar.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Lor, Çökelek ve Quark'tan Farkı Ne?

• Skyr: Yağsız sütten özel kültürle fermente edilir. İpeksi, çok katı, pürüzsüzdür ve proteinde zirvededir.

• Lor Peyniri: Peynir altı suyunun ısıtılmasıyla elde edilir. Pütürlü ve kurudur.

• Çökelek: Ekşiyen ayran veya yoğurdun kaynatılmasıyla üretilen, hafif tuzlu ve kesmikli geleneksel bir tattır.

• Quark: Sütten laktik asit fermantasyonuyla yapılan taze Alman peyniridir. Labneye benzer, skyr'a kıyasla daha tatlıdır.

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Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Evde Geleneksel İzlanda Skyr'ı Yapılışı

Orijinal skyr yağsız sütten yapılır ve süzme işlemi çok uzundur. Evde denemek isterseniz bu pratik tarifi uygulayabilirsiniz:

1. Sütü Isıtın: Yağsız sütü 85°C'ye kadar ısıtıp zararlı bakterileri öldürün, ardından 38°C'ye (ılık) soğutun.

2. Mayalayın: Süte canlı skyr kültürü (veya bulamazsanız az miktarda peynir mayası ve sade skyr) ekleyip karıştırın.

3. Bekletin: Karışımı oda sıcaklığında 12-15 saat mayalanmaya bırakın.

4. Süzün: Katılaşan karışımı temiz bir tülbente dökün ve peynir altı suyu tamamen ayrılana kadar saatlerce süzün. Sonuç: Macun kıvamında, nefis skyr!

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Skyr Nasıl Kullanılır?

Kremamsı ve hafif ekşi tadıyla skyr, mutfakta tam bir joker elemandır:

• Kahvaltıda: Üzerine bal, taze meyveler ve granolayla harika bir kase yapabilirsiniz.

• Spordan sonra: Smoothie'lerinize protein tozu yerine 2 kaşık ekleyin.

• Soslarda: Sarımsak ve otlarla karıştırarak meze veya salata sosu (labne/yoğurt yerine) yapabilirsiniz.

• Tatlıda: Cheesecake veya fit kek tariflerinde krema/peynir yerine kullanarak kaloriyi düşürebilirsiniz.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Laktoz Hassasiyeti Olanlar Dikkat!

Skyr, üretim aşamasında çok yoğun bir süzme işleminden geçer. Bu süzme esnasında sütün suyuyla birlikte içindeki laktozun (süt şekeri) çok büyük bir kısmı da atılır.

Bu yüzden skyr, normal süte veya yoğurda kıyasla laktaza karşı hassas olan bünyeler tarafından çok daha rahat sindirilebilir. Yine de tamamen laktozsuz olmadığını bilmeniz gerekir.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Hangi Üründe Ne Kadar Besin Var? (100g için)

Ürün Adı

Protein (g)

Yağ (g)

Kalori (kcal)

En Büyük Avantajı

Skyr (İzlanda)

~11.0 g

~0.2 g

~60 kcal

Sıfır yağ ile en yüksek proteini sunan süper gıda.

Yunan Yoğurdu

~9.0 g

~5.0 g

~96 kcal

Tam yağlı sütten yapıldığı için çok kremsi ama kalori/yağ oranı yüksek.

Normal Yoğurt

~3.5 g

~3.3 g

~61 kcal

Klasik, her evde olan ama protein oranı skyr'a göre oldukça düşük.

Quark (Taze Peynir)

~12.0 g

~0.2 g

~65 kcal

Proteini çok yüksek ve ekşi değil; ancak skyr kadar yoğun bir dokusu yok.

Yağsız Lor Peyniri

~13.0 g

~0.4 g

~72 kcal

Kas gelişimi için harika bir serum (whey) proteini deposu ama yapısı pütürlü ve kuru.

Çökelek

~10.0 g

~1.5 g

~80 kcal

Geleneksel ve lezzetli; fakat tuz oranı yüksek olduğu için diyetlerde dikkatli tüketilmeli.

Not: Değerler ürünlerin sade versiyonlarının piyasa ortalamaları baz alınarak hazırlanmıştır.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Sağlıklı yaşam ve spor beslenmesinde öne çıkan bu et türü, 100 gramındaki yaklaşık 29 gram protein değeriyle tavuk etini geride bırakıyor. Aynı miktardaki tavuk etinde bu oran ortalama 27 gram seviyesinde kalırken, besin değeri açısından daha güçlü bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, yüksek protein ve dengeli yağ yapısı sayesinde bu etin günlük beslenmede önemli bir yere sahip olabileceğini belirtiyor.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

DÜNYANIN EN SAĞLIKLI ETİ!

Uzmanlara göre dünyanın en sağlıklı eti, düşük kalorili yapısının yanı sıra yüksek protein içeriğiyle öne çıkan hindidir.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

100 GRAMINDAKİ PROTEİN ORANI TAVUKTAN DAHA YÜKSEK

Yapılan değerlendirmelerde 100 gram hindi etinin yaklaşık 29 gram protein içerdiği belirtiliyor. Aynı miktardaki tavuk etinde ise bu oran ortalama 27 gram seviyesinde kalıyor. Beslenme uzmanları, özellikle kas kütlesini korumak isteyen kişiler için bu farkın önemli olabileceğini ifade ediyor.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Spor yapan bireylerin hindi etine yönelmesinin en büyük nedenlerinden biri de düşük yağ oranı oluyor. Özellikle yağsız hindi göğsü, kas gelişimini desteklemek isteyenlerin en sık tercih ettiği protein kaynakları arasında gösteriliyor.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

ENERJİ SEVİYESİNİ YÜKSELTİYOR!

Uzmanlar, düzenli protein tüketiminin yalnızca kas yapısını değil aynı zamanda enerji seviyesini ve günlük fiziksel performansı da olumlu etkileyebileceğini söylüyor.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Hindi etinin dikkat çeken bir başka özelliği ise daha hafif bir yapıya sahip olması. Uzmanlara göre kırmızı ete kıyasla daha kolay sindirilebilmesi, hassas mideye sahip kişiler için önemli bir avantaj oluşturuyor.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Gastroenteroloji uzmanları, ağır ve yağlı et tüketimi sonrası yaşanan sindirim sorunlarının daha hafif protein kaynaklarıyla azaltılabileceğini belirtiyor. Bu nedenle hindi eti dengeli beslenme programlarında daha sık öneriliyor.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Kalp sağlığı konusunda çalışan uzmanlar da hindi etinin düşük doymuş yağ içeriğine dikkat çekiyor. Aşırı doymuş yağ tüketiminin kolesterol seviyeleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ifade edilirken, hindi etinin daha hafif yapısıyla sağlıklı beslenme listelerinde önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor. Özellikle işlenmiş et ürünleri yerine doğal protein kaynaklarının tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Et grubunda yüksek protein içeriğiyle öne çıkan seçenekler kas gelişimi ve tokluk hissi açısından avantaj sunarken, karbonhidrat grubunda tercih edilen ekmek türleri de enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynuyor.

İşte, dünyanın en sağlıklı ekmeği;

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

On binlerce yıldır genetik yapısını korumayı başaran bu "atalık tohum", modern buğdayın 42 kromozomlu karmaşık yapısının aksine, 14 kromozomlu saf yapısıyla doğallığını ilk günkü gibi muhafaza ediyor.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Sert kavuz yapısı sayesinde hastalıklara ve soğuğa karşı kendini doğal yollarla koruyan siyez, hiçbir kimyasal gübreye veya pestisite (ilaçlama) ihtiyaç duymadan yetişebiliyor.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Başta Kastamonu'nun İhsangazi ve Seydiler ilçeleri olmak üzere Anadolu'nun sarp coğrafyalarında hayat bulan bu "vahşi" buğday, günümüzde sağlığına değer verenlerin en güçlü müttefiki haline geldi.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

BİLİMİN GÖZÜNDEN SİYEZ: LİF KAYNAĞI VE KALP SAĞLIĞI

Siyez buğdayını modern türlerden ayıran en belirgin özellik, sahip olduğu yüksek çözünür lif içeriğidir. Advances in Nutrition dergisinde yayınlanan kapsamlı bir meta-analiz, çözünür lif tüketiminin kolesterol üzerindeki hayati etkisini kanıtlıyor.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Araştırmaya göre, günlük beslenmeye eklenen her 5 gramlık çözünür lif, "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL seviyelerinde belirgin bir düşüş sağlıyor.

Diyetisyen Katherine Basbaum, siyez ununun bu noktada eşsiz bir tercih olduğunu vurguluyor. Siyezdeki çözünür lif, bağırsaklarda bir jel tabakası oluşturarak gıdalardaki kolesterole bağlanıyor ve onun kana karışmadan vücuttan atılmasını sağlayarak kalp ve damar sağlığını koruyor.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

DİYABETLE MÜCADELEDE "ANTİK" BİR KALKAN

Sadece kolesterol değil, modern çağın kabusu olan Tip 2 diyabet için de siyez ekmeği umut verici sonuçlar sunuyor. Clinical Nutrition dergisinde yer alan bir inceleme, çözünür liflerin kan şekeri yönetiminde kritik bir rol oynadığını gösteriyor. Siyez ekmeği, düşük glisemik indeksi sayesinde şekerin kana karışma hızını yavaşlatıyor. Bu da yemek sonrası ani insülin dalgalanmalarını engelleyerek diyabet riskini minimize ediyor ve uzun süre tokluk hissi sağlıyor.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

DR. LİSA LESLIE-WILLIAMS: "NEDEN MODERN BUĞDAYDAN VAZGEÇTİM?"

Klinik eczacı ve bütünsel sağlık uzmanı Dr. Lisa Leslie-Williams, tam 9 yıl boyunca buğday tüketmeyi bıraktıktan sonra neden siyez buğdayına geri döndüğünü genetik saflığa bağlıyor.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Dr. Williams'a göre siyez, modern buğdayda bulunan ve bağırsak sağlığını tehdit eden "D-Genomu" DNA'sını içermiyor; bunun yerine sadece sindirimi kolay olan "A-Genomu" yer alıyor.

Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Bu genetik sadelik, modern buğdayın yarattığı şişkinlik, enflamasyon ve sindirim sorunlarını ortadan kaldırıyor.