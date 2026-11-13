Yağ oranı sıfır, proteini yoğurdun 3 katı: Vikinglerin 1100 yıllık tarifi market raflarında kapış kapış gidiyor!

Yağ oranı sıfır, proteini normal yoğurdun tam 3 katı. İzlanda'da Vikinglerin zorlu şartlarda hayatta kalma çabasıyla keşfettiği 1100 yıllık kadim tarif, şimdilerde zincir marketlerin raflarında kapış kapış gidiyor. Ne yoğurt ne de tam olarak peynir sayılan bu yeni nesil süper gıda, sporcuların ve fit beslenme programı uygulayanların gözdesi oldu.
|
Ürün Adı
|
Protein (g)
|
Yağ (g)
|
Kalori (kcal)
|
En Büyük Avantajı
|
Skyr (İzlanda)
|
~11.0 g
|
~0.2 g
|
~60 kcal
|
Sıfır yağ ile en yüksek proteini sunan süper gıda.
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Yunan Yoğurdu
|
~9.0 g
|
~5.0 g
|
~96 kcal
|
Tam yağlı sütten yapıldığı için çok kremsi ama kalori/yağ oranı yüksek.
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Normal Yoğurt
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~3.5 g
|
~3.3 g
|
~61 kcal
|
Klasik, her evde olan ama protein oranı skyr'a göre oldukça düşük.
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Quark (Taze Peynir)
|
~12.0 g
|
~0.2 g
|
~65 kcal
|
Proteini çok yüksek ve ekşi değil; ancak skyr kadar yoğun bir dokusu yok.
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Yağsız Lor Peyniri
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~13.0 g
|
~0.4 g
|
~72 kcal
|
Kas gelişimi için harika bir serum (whey) proteini deposu ama yapısı pütürlü ve kuru.
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Çökelek
|
~10.0 g
|
~1.5 g
|
~80 kcal
|
Geleneksel ve lezzetli; fakat tuz oranı yüksek olduğu için diyetlerde dikkatli tüketilmeli.
Not: Değerler ürünlerin sade versiyonlarının piyasa ortalamaları baz alınarak hazırlanmıştır.