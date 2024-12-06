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Yağlı yiyeceklerin zararlı etkisini sıfırlayan mucize! Meğer yemekten sonra bir bardak...

Stresli zamanlarda rahatlatıcı olarak tercih edilen yiyecekler genellikle sağlığımıza zararlıdır. Ancak bilim insanları, yüksek yağlı yemeklerle birlikte belirli bir besin türünün bazı sağlık sorunlarının etkilerini hafifletebileceğini keşfettiler.

Giriş Tarihi: 06.12.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 11:07
Yağlı yiyeceklerin zararlı etkisini sıfırlayan mucize! Meğer yemekten sonra bir bardak...

Stresli dönemlerde, vücudun damar fonksiyonu geçici olarak bozulabilir. Yüksek yağlı yiyecekler anlık rahatlık sağlasa da, doymuş yağlar kalp-damar sistemini daha fazla zorlayarak iyileşme sürecini uzatabilir.

Yağlı yiyeceklerin zararlı etkisini sıfırlayan mucize! Meğer yemekten sonra bir bardak...

İyi haber şu ki, bu olumsuz etkileri hafifletebilecek bir çözüm bulunmuş gibi görünüyor ve ilginç bir şekilde bu çözüm, yüksek yağlı bir yemeğin ardından tatlı olarak servis edilebilecek kakao olabilir.

Yağlı yiyeceklerin zararlı etkisini sıfırlayan mucize! Meğer yemekten sonra bir bardak...

Birmingham Üniversitesi'nden bilim insanları, yüksek antioksidan içeren kakao tozunun, stres ve yağlı yiyeceklerin damar fonksiyonunda yarattığı olumsuz etkileri hafifletebileceğini gösterdi.

Yağlı yiyeceklerin zararlı etkisini sıfırlayan mucize! Meğer yemekten sonra bir bardak...

Yapılan çift kör randomize bir deneye katılan 23 sağlıklı yetişkin, iki tereyağlı kruvasan ve cheddar peyniriyle birlikte bir bardak tam yağlı süt içti.

Yağlı yiyeceklerin zararlı etkisini sıfırlayan mucize! Meğer yemekten sonra bir bardak...

Diğer grup, flavanol (bitkisel gıdalarda bulunan antioksidanlar) bakımından zengin kakao içeceği içerken, diğer grup düşük flavanol içeren kakao içeceği tüketti.

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