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Yağlı yiyeceklerin zararlı etkisini sıfırlayan mucize! Meğer yemekten sonra bir bardak...
Yağlı yiyeceklerin zararlı etkisini sıfırlayan mucize! Meğer yemekten sonra bir bardak...
Stresli zamanlarda rahatlatıcı olarak tercih edilen yiyecekler genellikle sağlığımıza zararlıdır. Ancak bilim insanları, yüksek yağlı yemeklerle birlikte belirli bir besin türünün bazı sağlık sorunlarının etkilerini hafifletebileceğini keşfettiler.
Giriş Tarihi: 06.12.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 11:07