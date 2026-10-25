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Yakışıklı olmak psikopatı çekici mi kılıyor? Uzmanlar akılalmaz tabloyu değerlendirdi!
Yakışıklı olmak psikopatı çekici mi kılıyor? Uzmanlar akılalmaz tabloyu değerlendirdi!
Bursa'da 18 yaşındaki Gökçe Alkan, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından hayattan koparıldı. Ailesi evlat acısı yaşarken katilin sosyal medyadaki takipçi sayısı, yakışıklı bulunduğu için yaklaşık 15 kat arttı. Üstelik suç işleyen erkeklere duyulan bu hayranlık, bazı genç kızların onlarla birlikte olmakla övünmesine, bazı genç erkeklerin ise saç kesimlerine ve tavırlarına özenmesine kadar uzanıyor. Biz de tehlikeli kişilerin neden çekici bulunduğunu, korkunun nasıl güç, baskının nasıl sevgi sanıldığını uzmanlarla konuştuk.
Giriş Tarihi: 25.10.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 06:48