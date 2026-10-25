Yakışıklı olmak psikopatı çekici mi kılıyor? Uzmanlar akılalmaz tabloyu değerlendirdi!

ESRA EZMECİ / PSİKOLOG

KORKUYU HEYECANLA KARIŞTIRIYORLAR

Psikolojide buna özel, herkesin bildiği tek bir "sendrom" adı yok. Medyada bazen "Bonnie and Clyde sendromu" veya "hybristophilia" gibi terimler geçer. Hybristophilia, özellikle ağır suç işlemiş insanlara (katil, tecavüzcü gibi) cinsel/romantik ilgi duymayı tanımlar ama bu nadir ve klinik bir tanıdır, herkes için geçerli değildir. Çoğu zaman bu bir "hastalık" değil, farklı psikolojik nedenlerle ortaya çıkabilen bir çekim biçimidir. Heyecan arayışı, "ben onu kurtaracağım" fantezisi, tehlikeli olanı "güçlü" sanmak gibi sebeplerle oluşabilir. Yani tek bir kutu değil, birçok yolun birleştiği bir durumdur.

"Beni korur, bana zarar vermez" inancı çoğu zaman "seçilmişlik" duygusundan gelir. Kişi şöyle düşünür: "O herkese karşı sert, ama bana özel davranıyor. Demek ki beni seviyor ve koruyor." Tehlikeli davranışlar "beni o kadar çok istiyor ki başkasına bakmıyor" şeklinde yorumlanır. Bu, özellikle çocuklukta güvensiz bağlanma yaşayanlarda sık görülür. Beyin, tehlikeyi "koruma" olarak yeniden etiketler çünkü gerçekten güvenli bir ilişkiyi hiç deneyimlememiş olabilir. "O bana zarar vermez çünkü ben özelim" düşüncesi aslında bir kendini kandırma mekanizmasıdır; gerçekte o tehlikeli davranışlar çoğu zaman ilişkiye de yansır. Kişi kendine "kurtarıcı" veya "iyileştirici" rolü biçer. "Benim sevgim o kadar güçlü ki onu düzeltecek" diye düşünür. Bu rol, kişiye değer ve anlam hissi verir; "ben sıradan değilim, özel bir gücüm var" duygusu yaratır.

