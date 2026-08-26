Yanından geçip gidiyoruz ama kimse ne olduğunu bilmiyor! Osmanlı’dan miras binek taşları bakın ne işe yarıyormuş

İstanbul'un tarihi sokaklarında yürürken gözünüz mutlaka kaldırım kenarlarında yer alan iki ya da üç basamaklı taş bloklara takılmıştır. Çoğu zaman bir dinlenme yeri ya da sıradan bir kaldırım yükseltisi sanılarak yanından geçilen bu mermer yapılar, aslında Osmanlı gündelik yaşamının en pratik kentsel ögelerinden biriydi.