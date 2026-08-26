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Yanından geçip gidiyoruz ama kimse ne olduğunu bilmiyor! Osmanlı'dan miras binek taşları bakın ne işe yarıyormuş
Yanından geçip gidiyoruz ama kimse ne olduğunu bilmiyor! Osmanlı'dan miras binek taşları bakın ne işe yarıyormuş
İstanbul sokaklarında gezerken kimi zaman bir cami duvarının dibinde, kimi zaman tarihi bir konağın girişinde karşımıza çıkan dikdörtgen mermer blokların asıl amacını duyunca çok şaşıracaksınız.
Giriş Tarihi: 26.08.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 12:33