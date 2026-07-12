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Yapay Zeka Çizdi: Türkiye'nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

Yapay zeka sınırları zorladı ve Türkiye'nin 81 ilini karakteristik özellikleriyle adeta ete kemiğe bürüdü. Peki sizin memleketiniz bir insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte görünce ekrana kilitleneceğiniz o efsane portreler...

Giriş Tarihi: 12.07.2026 11:03 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 11:10
Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

Son günlerin en çok konuşulan yapay zeka trendi, bu kez doğrudan memleket sevgimize dokunuyor! Gelişmiş algoritmalar; şehirlerimizin tarihi mirasını, meşhur havasını ve insanının o kendine has ruhunu harmanlayarak her bir ili tek bir yüzde birleştirdi.

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

İstanbul'un bitmeyen telaşı, İzmir'in özgür ruhu, Erzurum'un dadaş mertliği ve Adana'nın kavurucu sıcağı adeta vücut buldu. Eğer "Benim şehrim bir insan olsaydı kime benzerdi?" diye merak ediyorsanız, arkanıza yaslanın.

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

Çünkü yapay zekanın fırçasından dökülen bu 81 muazzam portre, size "Evet, işte tam olarak biz!" dedirtecek. Şehrinizi bulmaya hazır mısınız?

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Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

İşte kendi şehrinizi ararken ekrana kilitleneceğiniz ve Türkiye'nin ruhunu yansıtan o büyüleyici portreler...

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

İşte yapay zekanın fırçasından dökülen, Türkiye'nin 81 gerçek yüzü...

81- ELAZIĞ

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

80- AĞRI

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

79- BALIKESİR

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

78- ADIYAMAN

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

77- ADANA

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

76- BURDUR

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

75- ÇANAKKALE

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

74- AYDIN

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

73- DENİZLİ

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

72- BURSA

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

71- AMASYA

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

70- BİNGÖL

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

69- ARTVİN

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

68- ANTALYA

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

67- AFYONKARAHİSAR

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

66- BOLU

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

65- BİLECİK

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

64- ANKARA

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

63- ÇORUM

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

62- ÇANKIRI

Yapay Zeka Çizdi: Türkiye’nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi

61- BİTLİS