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Yapay Zeka Çizdi: Türkiye'nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi
Yapay Zeka Çizdi: Türkiye'nin 81 İli İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü? İşte Şehrinizin Portresi
Yapay zeka sınırları zorladı ve Türkiye'nin 81 ilini karakteristik özellikleriyle adeta ete kemiğe bürüdü. Peki sizin memleketiniz bir insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte görünce ekrana kilitleneceğiniz o efsane portreler...
Giriş Tarihi: 12.07.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 11:10