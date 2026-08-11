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Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

Yapay zeka, dünyanın dört bir yanında insan elinden çıkmış ancak medeniyetten uzakta, doğanın ortasında tamamen yapayalnız duran en etkileyici yapıları seçti. Yapay zekanın oluşturduğu bu büyüleyici listede, Türkiye'deki o ihtişamlı sarayı ilk sırada yer aldı.

Giriş Tarihi: 11.08.2026 11:52 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 11:57
Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

Dünyanın kalabalık şehirlerinden, beton yığınlarından ve insan sesinden kilometrelerce uzakta, doğanın ortasında tek başına duran yapılar her zaman gizemli bir büyüye sahiptir. Yapay zekadan "dünyanın en yalnız yapılarını" seçmesini istedik. Ortaya çıkan bu sıra dışı listede, Türkiye'nin dağları arasında kaybolan o muazzam saray tüm dünyadan rakiplerini geride bırakarak zirveye adını yazdırdı.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

10. Saint-Gildas Şapeli (Bretanya, Fransa)

Fransa'nın Bretanya bölgesinde, devasa bir okyanus kayalığının ve mağara duvarının tam içine oyularak inşa edilen bu gizli şapel, dışarıdan bakıldığında doğanın bir parçası gibi kaybolmuş durumdadır.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

Sarp kıyının ortasında dalga sesleriyle baş başa kalan yapı, huzurlu ve derin bir yalnızlık sunuyor.

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Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

9. Gunkanjima / Hashima Adası (Japonya)

Nagasaki açıklarında tamamen yüksek betonarme binalarla kaplanmış, bir zamanlar dünyanın en yoğun nüfuslu adasıyken kömür madenlerinin kapanmasıyla bir gecede terk edilen Hashima Adası,

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

okyanus dalgalarının dövdüğü hayalet bir şehir olarak yapay zekanın listesinde yer alıyor.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

8. Rock of Cashel (İrlanda)

İrlanda'nın yeşil ve uçsuz bucaksız ovalarının ortasında, aniden gökyüzüne doğru yükselen devasa bir kireçtaşı kayalığın üzerine kurulan bu orta çağ katedral ve kale kompleksi...

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

etrafındaki tarım arazilerinin ortasında adeta krallığını ilan etmiş yalnız bir dev gibidir.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

7. Kizhi Pogost (Onega Gölü, Rusya)

Rusya'nın Onega Gölü üzerindeki tamamen izole bir adada yer alan bu eşsiz kompleks, tek bir çivi dahi kullanılmadan tamamen ahşaptan inşa edilmiş devasa kiliselerden oluşuyor.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

Suyun ortasında, doğanın sessizliğine terk edilmiş gibi duran bu yapılar, mimari birer yalnızlık anıtıdır.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

6. Peyrepertuse Kalesi (Pireneler, Fransa)

Fransa'daki Pireneler dağlarının en dik ve sarp zirvelerinden birine inşa edilen Peyrepertuse Kalesi, adeta dağın kayalarıyla bütünleşmiş durumdadır.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

Kilometrelerce uzaktan bile görülebilen bu orta çağ kalesi, etrafındaki dağ silsilesinin ortasında yalnız bir kartal yuvasını andırıyor.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

5. Bodie Hayalet Kenti (Kaliforniya, ABD)

Yüzyılda binlerce altın arayıcısının akın ettiği ancak kaynaklar tükendikten sonra tamamen terk edilen Bodie, Kaliforniya çölünün ortasında hayalet bir kasaba olarak duruyor.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

Ahşap binaların zamana ve rüzgara karşı tek başına direndiği bu yerleşim, tam anlamıyla hüznün ve ıssızlığın başkenti.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

4. Eilean Donan Kalesi (İskoçya)

İskoçya'nın üç büyük gölünün kesiştiği noktada, anakaraya sadece dar ve uzun bir taş köprüyle bağlanan bu ikonik kale, ülkenin vahşi ve sisli doğasının ortasında tek başına bekliyor.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

Tarih boyunca pek çok savaşa tanıklık eden yapı, günümüzde gölün ortasındaki yalnız duruşuyla kartpostalları süslüyor.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

3. Meteora Manastırları (Yunanistan)

Gökyüzüne doğru dikine yükselen devasa kumtaşı sütunlarının tepesine inşa edilen Meteora Manastırları, medeniyetten tamamen kopuk bir şekilde havada asılı duruyor.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

Yüzyıllardır rahiplerin dünyayla bağını keserek ibadet ettiği bu sarp yapılar, doğanın ortasındaki en görkemli yalnızlık simgelerinden biri.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

2. Elliödey Evi (Vestmannaeyjar, İzlanda)

İzlanda açıklarında, devasa yeşil bir kayalığın tepesinde yer alan bu küçük beyaz ev, yapay zekanın en çok şaşırtan keşiflerinden biri.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

Etrafında ne bir komşu ne de başka bir yapı bulunan, sadece okyanus dalgalarının ve kuşların sesinin ulaştığı bu ev, dünyanın en yalnız meskeni olarak biliniyor.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

1. İshak Paşa Sarayı (Ağrı, Türkiye)

Yapay zekanın listesinde ilk sırayı alan İshak Paşa Sarayı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, sarp bir kayalığın ve uçsuz bucaksız bir ovanın ortasında tek başına yükseliyor.

Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor

Osmanlı mimarisinin en görkemli örneklerinden biri olan bu saray, etrafında hiçbir modern yerleşim barındırmayan devasa coğrafyasıyla adeta zamanın ve tarihin ortasında yapayalnız bir mücevher gibi parlıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör