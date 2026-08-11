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Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor
Yapay zeka dünyanın en yalnız yapılarını seçti! Issızlığın ortasındaki o Türk sarayı herkesi büyülüyor
Yapay zeka, dünyanın dört bir yanında insan elinden çıkmış ancak medeniyetten uzakta, doğanın ortasında tamamen yapayalnız duran en etkileyici yapıları seçti. Yapay zekanın oluşturduğu bu büyüleyici listede, Türkiye'deki o ihtişamlı sarayı ilk sırada yer aldı.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 11:57