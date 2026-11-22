Trend
Galeri
Trend Yaşam
Yapay zeka geleceğimizi tüketiyor! İnsanlık yepyeni bir teknolojinin hem şahidi hem de kurbanı oluyor
Yapay zeka geleceğimizi tüketiyor! İnsanlık yepyeni bir teknolojinin hem şahidi hem de kurbanı oluyor
Hayatımızı kolaylaştıran yapay zeka, dünyanın doğal kaynakları üzerinde giderek ağırlaşan bir yük oluşturuyor. Veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2030 yılında Japonya'nın yıllık tüketimini aşması beklenirken, milyarlarca litre su kullanımı, artan karbon salımı ve hammadde ihtiyacı teknolojinin çevresel faturasını gözler önüne seriyor
Giriş Tarihi: 22.11.2026 09:45