İnsanlık yepyeni bir teknolojinin hem şahidi hem de kurbanı durumda. Her teknolojik atılımın bir maliyeti mutlaka olmuştur. Şuana kadar ki teknolojik her hamlenin yansımalarını görebiliyorduk. Oysa bugün hayatımızın merkezinde olan yapay zeka teknolojisinde durum başka. Olguları alt üst edip, algılarımızı iğdiş eden yapay zeka, varoluşumuz için mutlak gerekli olan doğamızı da hızlı bir şekilde öğütüyor. Fakat korkarım ki biz bu korkunç maliyetin faturasıyla iş işten geçtikten sonra karşılaşacağız. Gelin hep beraber bu korkunç faturaya bir göz atalım...

