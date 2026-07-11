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Yapay zeka İstanbul'un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!
Yapay zeka İstanbul'un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!
İstanbul'un kendine özgü kimliğiyle öne çıkan ilçeleri ve semtleri, bu kez yapay zekânın gücüyle insan karakterlerine dönüştürüldü. Beşiktaş'tan Kadıköy'e, Üsküdar'dan Nişantaşı'na kadar birçok bölge için oluşturulan dikkat çekici portreler sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o görseller...
Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 12:00