Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

İstanbul'un her ilçesi farklı yaşam tarzı, kültürel yapısı ve kendine has atmosferiyle öne çıkıyor. Peki bu ilçeler birer insan olsaydı nasıl görünürdü? Yapay zekâ tarafından hazırlanan görseller, İstanbul'un en popüler ilçe ve semtlerini karakteristik özelliklerinden ilham alarak insan figürlerine dönüştürdü. İşte yapay zekânın yorumuyla insan suretine bürünen İstanbul ilçeleri ve semtleri...