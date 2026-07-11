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Yapay zeka İstanbul'un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

İstanbul'un kendine özgü kimliğiyle öne çıkan ilçeleri ve semtleri, bu kez yapay zekânın gücüyle insan karakterlerine dönüştürüldü. Beşiktaş'tan Kadıköy'e, Üsküdar'dan Nişantaşı'na kadar birçok bölge için oluşturulan dikkat çekici portreler sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o görseller...

Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:59 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 12:00
Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

İstanbul'un her ilçesi farklı yaşam tarzı, kültürel yapısı ve kendine has atmosferiyle öne çıkıyor. Peki bu ilçeler birer insan olsaydı nasıl görünürdü? Yapay zekâ tarafından hazırlanan görseller, İstanbul'un en popüler ilçe ve semtlerini karakteristik özelliklerinden ilham alarak insan figürlerine dönüştürdü. İşte yapay zekânın yorumuyla insan suretine bürünen İstanbul ilçeleri ve semtleri...

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

39 - Adalar

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

38 - Arnavutköy

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Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

37 - Ataşehir

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

36 - Avcılar

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

35 - Bağcılar

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

34 - Bahçelievler

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

33 - Bakırköy

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

32 - Başakşehir

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

31 - Bayrampaşa

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

30 - Beşiktaş

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

29 - Beykoz

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

28 - Beylikdüzü

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

27 - Beyoğlu

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

26 - Büyükçekmece

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

25 - Çatalca

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

24 - Çekmeköy

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

23 - Esenler

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

22 - Esenyurt

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

21 - Eyüpsultan

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

20 - Fatih

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

19 - Gaziosmanpaşa

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

18 - Güngören

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

17 - Kadıköy

Yapay zeka İstanbul’un ilçelerini insan olarak tasarladı: İşte gündem olan çarpıcı portreler!

16 - Kağıthane