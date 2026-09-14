Trend
Galeri
Trend Yaşam
Yapay zeka milyonların sırrını deşifre etti: 'İnsanlar benimle konuşurken en çok bu 10 kelimeyi kullanıyor!'
Yapay zeka milyonların sırrını deşifre etti: "İnsanlar benimle konuşurken en çok bu 10 kelimeyi kullanıyor!"
Gün boyu soru yağmuruna tuttuğumuz yapay zeka, kullanıcıların sohbet ederken en çok tekrarladığı kelimeleri sıraladı. Listenin zirvesindeki ifadeler sadece teknolojiyi değil, insan psikolojisinin bilinmeyen yönünü de ortaya çıkardı. İşte milyonların farkında olmadan en çok kullandığı o 10 kelime.
Giriş Tarihi: 14.09.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 10:20