Yapay zeka milyonların sırrını deşifre etti: "İnsanlar benimle konuşurken en çok bu 10 kelimeyi kullanıyor!"

Yapay zekaya bir komut verirken klavyeden ilk hangi kelime dökülüyor? Karşınızdakinin satırlarca koddan oluşan bir algoritma olduğunu bilseniz de nezaket kalıplarına sığınıyor musunuz, yoksa kestirmeden emir mi veriyorsunuz? Milyonların her gün danıştığı yapay zekaya, kullanıcıların sohbet ederken en çok hangi kelimeleri kullandığını sorduk. Yanıtlar, beklenen teknik ve resmi komutların çok ötesinde çıktı.