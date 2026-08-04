Trend Galeri Trend Yaşam Yargıtay’dan emsal dondurulmuş embriyo kararı! Eşini tüp bebek nakline 1 gün kala kaybetmişti: Genç kadına 5 yıl sonra acı haber!

Yargıtay’dan emsal dondurulmuş embriyo kararı! Eşini tüp bebek nakline 1 gün kala kaybetmişti: Genç kadına 5 yıl sonra acı haber!

Bursa'da yaşayan bir çift yıllarca evlat hasreti çekti. Tam 11 kez tüp bebek denemesi yapan çift embriyo nakilinden sadece 24 saat önce kabusu yaşadı. Necla G.'nin eşi Abdülcelil G. kalp krizi geçirerek hayatını kaybedince talihsiz kadının dünyası başına yıkıldı. Necla G. kocasının ölümünün ardından embriyoların kendisine nakledilmesini isterken Sağlık Müdürlüğü eşlerden birinin hayatını kaybetmesi nedeniyle embriyoların imha edileceğini belirtti. Böylelikle talihsiz kadının 'dondurulmuş evlat' savaşı başladı. Yargıtay tam 5 yılın sonunda emsal karara imza attı. İşte tıp tarihine geçecek o davanın ayrıntıları…

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 04.08.2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 09:48
Yargıtay’dan emsal dondurulmuş embriyo kararı! Eşini tüp bebek nakline 1 gün kala kaybetmişti: Genç kadına 5 yıl sonra acı haber!

Bursa'da yaşayan Abdülcelil G. ile eşi Necla G. yıllarca süren çocuk hasretini dindirmek için 11 kez tüp bebek tedavisi gördü. Çiftin son denemesinde 14 Mart 2018'de embriyolar oluşturuldu ve transfer için 17 Mart 2018 tarihine randevu verildi. Ancak baba adayı Abdülcelil Güler, nakle sadece bir gün kala, 16 Mart 2018'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yargıtay’dan emsal dondurulmuş embriyo kararı! Eşini tüp bebek nakline 1 gün kala kaybetmişti: Genç kadına 5 yıl sonra acı haber!

"EŞİN ÖLDÜ EMBRİYOLAR İMHA EDİLECEK"

Eşinin vefatının ardından dondurulmuş embriyoların kendisine nakledilmesini isteyen kadına, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden olumsuz yanıt geldi.

Yargıtay’dan emsal dondurulmuş embriyo kararı! Eşini tüp bebek nakline 1 gün kala kaybetmişti: Genç kadına 5 yıl sonra acı haber!

Müdürlük, yönetmelik gereği eşlerden birinin ölümü halinde embriyoların imha edilmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine acılı eş, "eşinin çocuk sahibi olma iradesinin son ana kadar sürdüğünü" belirterek hukuk mücadelesi başlattı.

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Yargıtay’dan emsal dondurulmuş embriyo kararı! Eşini tüp bebek nakline 1 gün kala kaybetmişti: Genç kadına 5 yıl sonra acı haber!

MAHKEMELER KADINI HAKLI BULDU

Bursa'daki yerel mahkeme ve ardından Bölge Adliye Mahkemesi, çiftin 11 kez deneme yapmasını "istikrarlı bir irade" olarak kabul ederek nakle izin verdi. Ancak Sağlık Müdürlüğü'nün yönetmelik nedeniyle yaptığı itirazla dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay’dan emsal dondurulmuş embriyo kararı! Eşini tüp bebek nakline 1 gün kala kaybetmişti: Genç kadına 5 yıl sonra acı haber!

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, tam 5 yıl sonra, eşin ölüm yıldönümü olan 16 Mart 2023'te kararı bozdu. Yargıtay, uyuşmazlığın Sağlık Müdürlüğü'nün "imha" kararına karşı olduğunu, bu nedenle davanın Adli Yargı'da değil, İdare Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay’dan emsal dondurulmuş embriyo kararı! Eşini tüp bebek nakline 1 gün kala kaybetmişti: Genç kadına 5 yıl sonra acı haber!

5 YIL SÜREN UMUT TÜKENDİ

16 Mart 2018'de başlayan hukuk mücadelesi, 16 Mart 2023'te Abdulcelil Güler'in ölüm yıldönümünde Yargıtay'ın görevsizlik kararıyla yeni bir boyuta taşındı. 5 yıl boyunca adli mahkemelerde süren davadan Necla G. sonuç alamadı.

Yargıtay’dan emsal dondurulmuş embriyo kararı! Eşini tüp bebek nakline 1 gün kala kaybetmişti: Genç kadına 5 yıl sonra acı haber!

TÜRKİYE'DE EMBRİYO SAKLAMA KURALLARI

Dondurulmuş embriyolar, sıvı azot içerisinde tıbbi olarak 10-15 yıl ve hatta daha uzun süre canlılıklarını kaybetmeden saklanıyor. Ancak Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri gereği standart saklama süresi 5 yıl olarak belirlendi. Bu sürenin sonunda çiftlerin her yıl onayı alınarak saklama işlemine devam ediyor.

Yargıtay’dan emsal dondurulmuş embriyo kararı! Eşini tüp bebek nakline 1 gün kala kaybetmişti: Genç kadına 5 yıl sonra acı haber!

EMBRİYOLAR İMHA EDİLDİ

Necla G.'nin davayı kaybetmesinin ardından embriyolar imha edildi. SABAH'ın ulaştığı Necla G. kendisinin yeni bir evlilik yaptığını, yaşadıklarıyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #YARGITAY