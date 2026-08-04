Yargıtay’dan emsal dondurulmuş embriyo kararı! Eşini tüp bebek nakline 1 gün kala kaybetmişti: Genç kadına 5 yıl sonra acı haber!

Bursa'da yaşayan bir çift yıllarca evlat hasreti çekti. Tam 11 kez tüp bebek denemesi yapan çift embriyo nakilinden sadece 24 saat önce kabusu yaşadı. Necla G.'nin eşi Abdülcelil G. kalp krizi geçirerek hayatını kaybedince talihsiz kadının dünyası başına yıkıldı. Necla G. kocasının ölümünün ardından embriyoların kendisine nakledilmesini isterken Sağlık Müdürlüğü eşlerden birinin hayatını kaybetmesi nedeniyle embriyoların imha edileceğini belirtti. Böylelikle talihsiz kadının 'dondurulmuş evlat' savaşı başladı. Yargıtay tam 5 yılın sonunda emsal karara imza attı. İşte tıp tarihine geçecek o davanın ayrıntıları…