Yargıtay’dan emsal dondurulmuş embriyo kararı! Eşini tüp bebek nakline 1 gün kala kaybetmişti: Genç kadına 5 yıl sonra acı haber!

Bursa'da yaşayan Abdülcelil G. ile eşi Necla G. yıllarca süren çocuk hasretini dindirmek için 11 kez tüp bebek tedavisi gördü. Çiftin son denemesinde 14 Mart 2018'de embriyolar oluşturuldu ve transfer için 17 Mart 2018 tarihine randevu verildi. Ancak baba adayı Abdülcelil Güler, nakle sadece bir gün kala, 16 Mart 2018'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.