Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Çocukken arkadaşlarımızın yanında çekingen kaldıysak onun da aynı şeyi yaşamasını istemiyoruz. Kalabalıkta konuşmaya çekindiğinde hemen cesaretlendirmeye çalışıyoruz. "Biraz girişken ol, kendini göster" diyoruz.

Oysa belki yalnızca zamana ihtiyacı var. Belki de bizim kadar dışa dönük olmak istemiyor. Bizim kusur saydığımız bir özellik, onun kişiliğinin doğal bir parçası olabilir.