Trend Galeri Trend Yaşam Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Hepimiz çocuklarımızın bizden daha iyi bir hayat yaşamasını istiyoruz. Bizim kaçırdığımız fırsatları yakalasın, yaptığımız hataları yapmasın, bizden daha başarılı ve özgüvenli olsun... Peki, onları geleceğe hazırlarken kendi hayallerimizi de omuzlarına yüklüyor olabilir miyiz? Bazen en büyük sevgimiz, farkında olmadan en ağır beklentimiz haline gelebiliyor..

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PINAR YILDIZ YÜKSEL
Giriş Tarihi: 24.10.2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 09:11
Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Çocuğumuz için hayal kurarken kendimizi düşünmeden edemiyoruz. Bizim sahip olamadığımız imkânlara sahip olsun. Kendini rahatça ifade etsin. İyi bir eğitim alsın, sevdiği işi yapsın. Hayat karşısında bizim kadar zorlanmasın. Kısacası, bizden daha iyi bir hayat yaşasın.

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Bunda yanlış bir şey yok. Anne babayız. Çocuğumuzun önünü açmak, ona daha güzel imkânlar sunmak istiyoruz. Ama bazen farkında olmadan bir adım ileri gidiyoruz. Onun yalnızca iyi olmasını değil, bizim en iyi versiyonumuz olmasını bekliyoruz.
Biz yabancı dil öğrenememişsek o mutlaka öğrensin istiyoruz.

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Çocukken kendimizi ifade etmekte zorlandıysak onun her ortamda rahatça konuşmasını bekliyoruz. Bizim için başarı önemliyse onun da hep başarılı olmasını istiyoruz. Kendi eksiklerimizi kapatmaya çalışırken karşımızdakinin ayrı bir insan olduğunu unutabiliyoruz.

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Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

İYİ NİYET, BÜYÜK BEKLENTİ
Çocuğumuz okuldan geliyor. Sınavının iyi geçtiğini söylüyor. Seviniyoruz. Sonra notunu öğrenince "Biraz daha çalışsaydın daha yüksek alırdın" diyoruz. Onu kırmak istemiyoruz. Potansiyelini kullansın, başarılı olsun istiyoruz.

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Ama çocuğumuz bizim cümlemizden başka bir anlam çıkarabilir. Ne yaparsam yapayım, annemi ya da babamı memnun edemiyorum diye düşünebilir. Bazen kendi yaşadığımız zorlukların onun başına gelmesinden korkuyoruz.

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Çocukken arkadaşlarımızın yanında çekingen kaldıysak onun da aynı şeyi yaşamasını istemiyoruz. Kalabalıkta konuşmaya çekindiğinde hemen cesaretlendirmeye çalışıyoruz. "Biraz girişken ol, kendini göster" diyoruz.
Oysa belki yalnızca zamana ihtiyacı var. Belki de bizim kadar dışa dönük olmak istemiyor. Bizim kusur saydığımız bir özellik, onun kişiliğinin doğal bir parçası olabilir.

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Çocuklarımızın önünü açmak isterken onlara nasıl bir insan olmaları gerektiğini de tarif ediyoruz. Başarılı, sosyal, özgüvenli, disiplinli... Peki, bütün bunların arasında onların kendi isteklerine ne kadar yer kalıyor?

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

KENDİ HAYATLARI VAR
Çocukken piyano çalmak istemiş ama fırsat bulamamış olabilirsiniz. Şimdi çocuğunuzun piyano derslerine gitmesini istiyorsunuz. Belki spor yapmak istemiş ama imkânınız olmamış. Onun mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmesini bekliyorsunuz.
Bazen de kendi seçimlerimizin sonuçlarını onların hayatında değiştirmeye çalışıyoruz. Mesleğimizden memnun değilsek çocuğumuzun daha iyi bir meslek seçmesini istiyoruz. Ekonomik sıkıntılar yaşadıysak geleceğini erkenden planlamaya başlıyoruz.

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Bütün bunlar sevgiyle yapılabilir. Fakat çocuğumuzun ne istediğini dinlemediğimizde kendi hayalimizi onun hayali sanmaya başlayabiliriz.

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Çocuklar da anne babalarının beklentilerini hissediyor. Bir sınavdan yüksek not aldıklarında yüzümüzün güldüğünü, başarısız olduklarında üzüldüğümüzü görüyorlar. Zamanla başarı, yalnızca kendileri için istedikleri bir şey olmaktan çıkabiliyor. Bizi mutlu etmenin bir yoluna dönüşebiliyor.

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Oysa çocuklarımızın bizi gururlandırmak için yaşamasını istemeyiz. Onların kendi hayatlarından memnun olmalarını isteriz. Bu ikisi her zaman aynı şey değil. Çocuğumuzun gelişmesini istemekle onu sürekli geliştirilmesi gereken biri gibi görmek arasında ince bir çizgi var.

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...
Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

BİZDEN DAHA İYİ OLMAK ZORUNDA DEĞİLLER
Çocuklarımızın bizden daha iyi bir hayat yaşamasını istemek çok insani. Onlara daha fazla fırsat sunmak, daha az üzülmelerini sağlamak istiyoruz. Ama bütün bunları yaparken bizim hayal ettiğimiz insana dönüşmelerini beklememeliyiz.

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Belki bizim kadar başarılı olmayacaklar. Belki bizim seçtiğimiz mesleği seçmeyecek, önem verdiğimiz şeylere aynı anlamı yüklemeyecekler. Kendi yollarını bulacaklar. Bazen yanılacak, bazen yeniden başlayacaklar.

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Bizim görevimiz bütün zorlukları ortadan kaldırmak değil, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak. Başarısız olduklarında değerlerinden bir şey kaybetmediklerini hissettirmek.

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Onlara daha güzel bir gelecek hazırlayalım. Ama o geleceğin nasıl olması gerektiğine yalnızca biz karar vermeyelim. Çünkü çocuklarımız bizim en iyi versiyonumuz olmak zorunda değil. Kendi hayatlarının en iyi halini bulmaları yeterli.

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

EKSİKLERİMİZİ ONLAR TAMAMLIYOR
Evet, çocuğumuzun bizden daha iyi bir hayat yaşamasını istiyoruz. Ancak bunun için kendi eksiklerimizi onun tamamlaması gerekmiyor. Biz başarısızlıktan korktuysak onun hiç hata yapmamasını bekleyemeyiz. Biz kendimizi ifade etmekte zorlandıysak onun her zaman cesur olmasını isteyemeyiz.

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Çünkü hata yapmak da öğrenmenin bir parçası. Çocuklarımızın her sorununu önceden çözmeye çalışırsak kendi çözümlerini bulmalarına fırsat vermeyebiliriz.

Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...

Üstelik biz de kusursuz anne babalar değiliz. Bazen yoruluyor, sabrımızı kaybediyor, yanlış kararlar veriyoruz. Önemli olan bunları fark edebilmek. Çocuğumuza gereğinden fazla sert davrandığımızda özür dileyebiliriz. "Az önce sana bağırmam doğru değildi" demek otoritemizi zayıflatmaz. Ona hataların kabul edilebileceğini gösterir

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör