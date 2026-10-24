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Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...
Yarım kalan hikayelerinizi çocuklarınıza yüklemeyin! Anne babaların yaptığı en büyük hata: Farkında olmadan onları...
Hepimiz çocuklarımızın bizden daha iyi bir hayat yaşamasını istiyoruz. Bizim kaçırdığımız fırsatları yakalasın, yaptığımız hataları yapmasın, bizden daha başarılı ve özgüvenli olsun... Peki, onları geleceğe hazırlarken kendi hayallerimizi de omuzlarına yüklüyor olabilir miyiz? Bazen en büyük sevgimiz, farkında olmadan en ağır beklentimiz haline gelebiliyor..
Giriş Tarihi: 24.10.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 09:11