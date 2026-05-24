Yarın borsa açık mı, işlem yapılacak mı? 25 Mayıs 2026 Borsa İstanbul çalışma saatleri

26 MAYIS SALI GÜNÜ BORSA YARIM GÜN AÇIK OLACAK

Kurban Bayramı arefesi nedeniyle 26 Mayıs 2026 Salı günü Borsa İstanbul'da yarım gün işlem yapılacak. Seanslar öğle saatine kadar devam edecek ve piyasalar saat 13.00 itibarıyla kapanacak.

Arefe günü nedeniyle takas işlemlerinde de farklı bir uygulama devreye alınacak:

26 Mayıs Salı günü için takas işlemi gerçekleştirilmeyecek.

22 Mayıs 2026 Cuma tarihli işlemlerin takası, bayram tatili sonrasında 1 Haziran 2026 Pazartesi günü tamamlanacak.

25 Mayıs Pazartesi ile 26 Mayıs Salı günü yapılan işlemlerin takası ise 2 Haziran 2026 Salı tarihinde yapılacak.

