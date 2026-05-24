Yarın borsa açık mı, işlem yapılacak mı? 25 Mayıs 2026 Borsa İstanbul çalışma saatleri

Kurban Bayramı öncesinde yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında Borsa İstanbul'un çalışma takvimi yer alıyor. 2026 yılı bayram tatiline kısa süre kala, "Borsa yarın açık mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. BİST'in 25-26 Mayıs tarihlerindeki işlem durumu ve bayram boyunca uygulanacak seans takvimi belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.05.2026 19:37 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 19:40
Borsa İstanbul, Kurban Bayramı tatili sebebiyle 27 Mayıs'tan 30 Mayıs 2026'ya kadar kapalı olacak. Piyasalarda işlem yapılmayacak olması nedeniyle yatırımcıların işlem takvimlerini önceden planlaması gerekiyor.

BORSA İSTANBUL BAYRAM ÖNCESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ 2026

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Borsa İstanbul'da işlemler normal seans düzeninde sürdürülecek. Resmi tatil kapsamında yer almayan bu tarihte yatırımcılar, hisse senedi ve diğer piyasa işlemlerini standart işlem saatleri içinde gerçekleştirebilecek. Kurban Bayramı öncesindeki son tam işlem günü olması nedeniyle piyasaların yoğun geçmesi bekleniyor.
26 MAYIS SALI GÜNÜ BORSA YARIM GÜN AÇIK OLACAK

Kurban Bayramı arefesi nedeniyle 26 Mayıs 2026 Salı günü Borsa İstanbul'da yarım gün işlem yapılacak. Seanslar öğle saatine kadar devam edecek ve piyasalar saat 13.00 itibarıyla kapanacak.

Arefe günü nedeniyle takas işlemlerinde de farklı bir uygulama devreye alınacak:

26 Mayıs Salı günü için takas işlemi gerçekleştirilmeyecek.
22 Mayıs 2026 Cuma tarihli işlemlerin takası, bayram tatili sonrasında 1 Haziran 2026 Pazartesi günü tamamlanacak.
25 Mayıs Pazartesi ile 26 Mayıs Salı günü yapılan işlemlerin takası ise 2 Haziran 2026 Salı tarihinde yapılacak.

2026 KURBAN BAYRAMI'NDA BORSA KAÇ GÜN KAPALI?

2026 yılı Kurban Bayramı tatili kapsamında Borsa İstanbul'da işlemler 27 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla duracak. Bayram tatili boyunca piyasalar kapalı olacak ve normal işleyiş 1 Haziran sonrası devam edecek.

Bayram Takvimi ve Piyasa Durumu

  • Arefe Günü 26 Mayıs 2026 Salı Yarım gün işlem
  • Kurban Bayramı 1. Gün 27 Mayıs 2026 Çarşamba Kapalı
  • Kurban Bayramı 2. Gün 28 Mayıs 2026 Perşembe Kapalı
  • Kurban Bayramı 3. Gün 29 Mayıs 2026 Cuma Kapalı
  • Kurban Bayramı 4. Gün 30 Mayıs 2026 Cumartesi Kapalı
