YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Bakan Tekin duyurdu! 25 Nisan Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki yerleşim yerlerinde ciddi endişelere yol açtı. Deprem sonrası özellikle İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli gibi illerdeki öğrenciler, yarın okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Deprem nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu, veliler ve öğrenciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, 25 Nisan cuma okullar var mı yok mu, hangi illerde eğitime ara verildi?