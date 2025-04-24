YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Bakan Tekin duyurdu! 25 Nisan Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

DEPREM TATİLİ KAÇ GÜN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'daki okullarımızda yapısal risk bulunmasa da, vatandaşlarımızın güvenli alan ihtiyacını göz önünde bulundurarak Cuma gününü de kapsayan iki günlük tatil kararı aldık. Diğer illerde bu tür bir ihtiyaç oluşmadığı için sadece bir günlük tatil yeterli görüldü."