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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Bakan Tekin duyurdu! 25 Nisan Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki yerleşim yerlerinde ciddi endişelere yol açtı. Deprem sonrası özellikle İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli gibi illerdeki öğrenciler, yarın okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Deprem nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu, veliler ve öğrenciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, 25 Nisan cuma okullar var mı yok mu, hangi illerde eğitime ara verildi?

Giriş Tarihi: 24.04.2025 13:15 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 13:15
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Bakan Tekin duyurdu! 25 Nisan Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli gibi illerdeki öğrenciler, 25 Nisan Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Bu bağlamda veliler ve öğrenciler Valiliklerin ve Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 25 Nisan Cuma günü hangi illerde okullar tatil edilecek? İşte detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Bakan Tekin duyurdu! 25 Nisan Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

25 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, İstanbul ve çevresindeki illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'deki öğrenciler ve veliler, "25 Nisan'da okullar açık mı?" sorusunun cevabını ararken, ilgili valiliklerden resmi açıklamalar yapılmaya başlandı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Bakan Tekin duyurdu! 25 Nisan Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

İSTANBUL'DA OKULLARA İKİ GÜN TATİL

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nden yapılan ortak açıklamaya göre, İstanbul'daki ilk ve ortaöğretim okulları ile üniversiteler 24 ve 25 Nisan tarihlerinde tatil edildi. Bu karar, okullardaki bahçelerin güvenli toplanma alanı olarak kullanılabilmesi ve artçı sarsıntıların devam etmesi sebebiyle alındı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Bakan Tekin duyurdu! 25 Nisan Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

YARIN TEKİRDAĞ, KOCAELİ VE YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova Valiliklerinden yapılan açıklamada "Deprem nedeniyle 24 Nisan 2025 Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı. Ancak 25 Nisan Cuma günü okullarda eğitime ara verildiğine dari resmi bir açıklama yapılmadı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Bakan Tekin duyurdu! 25 Nisan Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

DEPREM TATİLİ KAÇ GÜN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'daki okullarımızda yapısal risk bulunmasa da, vatandaşlarımızın güvenli alan ihtiyacını göz önünde bulundurarak Cuma gününü de kapsayan iki günlük tatil kararı aldık. Diğer illerde bu tür bir ihtiyaç oluşmadığı için sadece bir günlük tatil yeterli görüldü."