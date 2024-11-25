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Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Kasım Salı günü kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

Tüm ülkede etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle yarın okular tatil mi? sorusuna yanıt aranmaya başladı. 25 Kasım Pazartesi günü birçok il ve ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmini raporuyla kar yağışının birçok ilde devam edeceği ve termometrelerin sıfırın altına düşeceği belirtildi. Valiliklerden gelecek açıklamlar için son dakika duyuruları takip ediliyor.Peki, Yarın okullar tatil mi? İşte 26 Kasım Salı günü kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

Giriş Tarihi: 25.11.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:46
Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Kasım Salı günü kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

26 Kasım Salı yarın okullar tatil mi sorusu hava durumuyla eş zamanlı olarak takip ediliyor. Ülke genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle birçok ilde don ve tipi meydana geleceği bildirildi. Öğrenciler ve veliler okullarla ilgili gelecek açıklamaları takip etmeye başladı. Peki, 26 Kasım Salı yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Kasım Salı günü kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

26 KASIM SALI OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuyla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Hal böyleyken yarın okulların tatil olup olmayacağı da öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 26 Kasım Salı günü ülke genelinde birçok ilde sağanak kar yağışı bekliyor. Okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda henüz Valilik açıklaması gelmedi. Akşam saatlerine doğru açıklamaların gelmesi ön görülüyor. Resmi bir açıklama yapıldığında yer vereceğiz.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Kasım Salı günü kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

HAVA DURUMU NASIL OLACAK, KAR YAĞIŞI NERELERDE DEVAM EDECEK?
Meteoroloji tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kar yağışının Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli olması beklenirken Karadeniz'in iç kesimleri hafif şekilde kar yağışının sürmesi beklendiği duyuruldu.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Kasım Salı günü kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

SICAKLIKLAR 15 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji, yeni haftada sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini açıkladı. Buna göre Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi illerde kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Hatay, Mersin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Antep, Mardin ve Urfa'da ise sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında hava sıcaklıkları 5 ila 15 derece azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Kasım Salı günü kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

DONA KARŞI UYARI!
Meteoroloji İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 0 derecenin altında düşmesi sebebiyle don olayı yaşanabilme ihtimaline karşı uyardı.

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