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Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Kasım Salı günü kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

Tüm ülkede etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle yarın okular tatil mi? sorusuna yanıt aranmaya başladı. 25 Kasım Pazartesi günü birçok il ve ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmini raporuyla kar yağışının birçok ilde devam edeceği ve termometrelerin sıfırın altına düşeceği belirtildi. Valiliklerden gelecek açıklamlar için son dakika duyuruları takip ediliyor.Peki, Yarın okullar tatil mi? İşte 26 Kasım Salı günü kar tatili olan iller ve ilçeler listesi