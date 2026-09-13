Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül 2026 Pazartesi okulun ilk günü otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde İstanbul'da milyonlarca öğrenci ve veli yollarda olacak. Kent genelinde ulaşım yoğunluğunun azaltılması amacıyla toplu taşıma araçlarında özel bir uygulamaya gidilirken İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve Marmaray'ı kullanacak vatandaşların merak ettiği detaylar da netleşti.