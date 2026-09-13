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Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül 2026 Pazartesi okulun ilk günü otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?
Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül 2026 Pazartesi okulun ilk günü otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?
Okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplu ulaşımı kullanacak öğrenciler, veliler ve vatandaşlar için her yıl olduğu gibi özel bir uygulama hayata geçirilecek. Otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında uygulanacak düzenlemenin kapsamı ve saatleri belli oldu. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi, hangi araçlarda ve kimlere ücretsiz?
Giriş Tarihi: 13.09.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 11:39