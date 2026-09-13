Trend Galeri Trend Yaşam Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül 2026 Pazartesi okulun ilk günü otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül 2026 Pazartesi okulun ilk günü otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

Okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplu ulaşımı kullanacak öğrenciler, veliler ve vatandaşlar için her yıl olduğu gibi özel bir uygulama hayata geçirilecek. Otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında uygulanacak düzenlemenin kapsamı ve saatleri belli oldu. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi, hangi araçlarda ve kimlere ücretsiz?

Giriş Tarihi: 13.09.2026 11:34 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 11:39
Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül 2026 Pazartesi okulun ilk günü otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde İstanbul'da milyonlarca öğrenci ve veli yollarda olacak. Kent genelinde ulaşım yoğunluğunun azaltılması amacıyla toplu taşıma araçlarında özel bir uygulamaya gidilirken İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve Marmaray'ı kullanacak vatandaşların merak ettiği detaylar da netleşti.

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül 2026 Pazartesi okulun ilk günü otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

OKULUN İLK GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 14 Eylül Pazartesi günü okulun ilk gününe özel ulaşım düzenlemesi uygulanacak. İstanbulkart bilet entegrasyonuna dahil olan İETT otobüsleri, metrobüs, Metro İstanbul'un raylı sistem hatları ve Şehir Hatları vapurları bu uygulamadan yararlanabilecek.

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül 2026 Pazartesi okulun ilk günü otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

İlk gün yaşanması beklenen trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla toplu ulaşımda da ek önlemler alındı. Bu kapsamda İETT, metrobüs ve Metro İstanbul hatlarında mevcut seferlere ek olarak toplam 3 bin 665 ilave sefer düzenlenecek.

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Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül 2026 Pazartesi okulun ilk günü otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

14 EYLÜL'DE TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

İstanbul'da ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü 06.00-16.00 saatleri arasında geçerli olacak. Bu saat aralığında İstanbulkart bilet entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanılabilecek.

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül 2026 Pazartesi okulun ilk günü otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

Saat 16.00'dan sonra ise toplu ulaşım araçlarında normal ücretlendirme sistemine dönülecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü için geçerli olacak.