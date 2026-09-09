Yaş ilerledikçe değeri artıyor! Sağlıklı bir yaşamın 4 altın kuralı

Yeni lüks; acele etmeden kahvaltı edebilmek, sevdiğiniz insanlarla uzun bir sohbet yapabilmek, kitap okuyabilmek, yürüyüşe çıkabilmek ve bazen hiçbir şey yapmadan oturabilmektir.

Zaman sahibi olmak, her dakika meşgul olmak değildir. Zamanınızı kime, neye ve ne kadar ayıracağınıza kendiniz karar verebilmektir.

Pahalı bir saat zamanı gösterir. Ama sağlıklı bir beden ve huzurlu bir zihin size o zamanı yaşatır.