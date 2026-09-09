Yaş ilerledikçe değeri artıyor! Sağlıklı bir yaşamın 4 altın kuralı
Eskiden "lüküs hayat" denilince akla büyük evler, gösterişli otomobiller, pahalı saatler ve kalabalık davetler gelirdi.
Şimdi oyunun kuralları değişti. En pahalı saat bile size fazladan bir dakika veremiyor. En gösterişli otomobil, yürüyemediğiniz gün özgürlüğünüzü geri getiremiyor. En büyük ev, içinde paylaşacağınız kimse yoksa yalnızlığınızı küçültemiyor. Bankadaki para da kaybolan kası, bozulan belleği ve tükenen enerjiyi her zaman geri satın alamıyor. Yeni çağın gerçek zenginliği artık sahip olduklarımızla değil, yapabildiklerimizle ölçülüyor.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 10:26