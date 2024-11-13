Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! 20 milyona yakın takipçisi olan İbrahim Yılmaz’ın hesabına erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklam ve teşviki suçundan yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı Malta'ya davet ederek bahsi geçen reklam ve teşvik videosunda birlikte yayın yaptıkları Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.