Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! 20 milyona yakın takipçisi olan İbrahim Yılmaz’ın hesabına erişim engeli

Son dakika haberleri...Yasadışı bahis soruşturması kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı Malta'ya davet eden, reklam ve teşvik videosunda birlikte yayın yaptıkları Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Operasyon esnasında gözaltına alınamayan sosyal medya fenomenleri Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan 20 milyona yakın takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın sosyal medya hesabı kapatıldı.