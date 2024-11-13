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Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! 20 milyona yakın takipçisi olan İbrahim Yılmaz'ın hesabına erişim engeli

Son dakika haberleri...Yasadışı bahis soruşturması kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar OrtaçMalta'ya davet eden, reklam ve teşvik videosunda birlikte yayın yaptıkları Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Operasyon esnasında gözaltına alınamayan sosyal medya fenomenleri Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan 20 milyona yakın takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın sosyal medya hesabı kapatıldı.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 13.11.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:51
Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! 20 milyona yakın takipçisi olan İbrahim Yılmaz’ın hesabına erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklam ve teşviki suçundan yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar OrtaçMalta'ya davet ederek bahsi geçen reklam ve teşvik videosunda birlikte yayın yaptıkları Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! 20 milyona yakın takipçisi olan İbrahim Yılmaz’ın hesabına erişim engeli

Pekkan ve Orhan'ın yurt dışında olduğu tespit edildi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! 20 milyona yakın takipçisi olan İbrahim Yılmaz’ın hesabına erişim engeli

HESAPLARI BİRBİR KAPATILIYOR

Operasyon esnasında gözaltına alınamayan sosyal medya fenomenleri Aydoğan Duru,Ramiz Nurçin,Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! 20 milyona yakın takipçisi olan İbrahim Yılmaz’ın hesabına erişim engeli

Yakalama kararı beraberinde fenomenlerin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! 20 milyona yakın takipçisi olan İbrahim Yılmaz’ın hesabına erişim engeli

ORTAÇ'A EK OLARAK YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GELDİ

Hakkında ev hapsi adli kontrol kararı bulunan Serdar Ortaç'a ek olarak yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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