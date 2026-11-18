Yaşlanmanın gizli işaretleri ortaya çıktı! Kendinizi bu 3 testle sınayın
Sevdiğiniz biri kapıda görününce çayınızı bırakıp ayağa kalkarsınız. Elini sıkar, "Gel, gölgede bir masa var" deyip birlikte yürürsünüz. Aklınız onun anlatacaklarındadır. Oysa daha ilk yudumu almadan bedeniniz üç küçük iş başarmıştır. Sizi sandalyeden kaldırmış, dostunuzun elini kavramış, masaya kadar taşımıştır. Bilim de sağlıklı yaş almayı anlamak için tam bu sıradan hareketlere bakıyor. Gelin, çayımız soğumadan sayıların ne anlattığına bakalım.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 09:50