Bu mesafe 5 saniyede tamamlanırsa yürüyüş hızı saniyede 0,8 metre olur. Sürenin 5 saniyeyi aşması, hareket yeteneğini biraz daha yakından değerlendirmek için bir ipucudur. İşin en insani tarafı da şu "her zamanki tempo" meselesi. Kronometreyi görünce insanın içinden son vapura yetişir gibi yürümek geliyor. Bırakın vapur gitsin, burada merak edilen sizin adımınız.