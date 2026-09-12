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Yaşlanmayı hızlandıran “zombi hücrelere” karşı 6 güçlü besin! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tek tek sıraladı
Yaşlanmayı hızlandıran “zombi hücrelere” karşı 6 güçlü besin! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tek tek sıraladı
Yaş ilerledikçe vücutta görevini tamamladığı halde yok olmayan ve "zombi hücre" olarak adlandırılan hücreler birikmeye başlıyor. Bu hücreler, çevresindeki sağlıklı hücreleri de etkileyerek yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Beslenmeden günlük alışkanlıklara kadar yaptığımız küçük değişiklikler bu hücrelerin vücuttaki etkisini azaltmaya yardımcı oluyor.
Giriş Tarihi: 12.09.2026 08:46
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 08:51