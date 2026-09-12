Yaşlanmayı hızlandıran “zombi hücrelere” karşı 6 güçlü besin! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tek tek sıraladı

BİYOLOJİK YAŞI VİTAMİNLER GENÇ TUTUYOR

Biyolojik yaşlanmayı geriye çevirmek aldığınız vitaminlerle mümkün. Doğal besinlerle vitamin ve mineral alımınız ne kadar yüksek olursa biyolojik yaşlanma hızınız da o kadar yavaş olur bunu unutmayalım. Bu nedenle bol taze sebze, meyve, kuruyemiş, kuru baklagil ve tam tahıllardan destekli öğünler yemeyi ihmal etmemek gerekiyor. Ve sağlıklı etler, süt ürünleri, yumurta olmazsa olmaz. Peki nelere öncelik tanıyalım diyorsanız detaylar geliyor: