Yaşlılıkta bağımsızlığın şifresi çözüldü! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: İleri yaşların gerçek sigortası...

YAŞLA BİRLİKTE KUVVET KAYBI

Yaşlanma hakkında en insani yanılgımız, onu başkalarının başına gelen bir şey sanmamızdır. Şu tespit bu yüzden önemlidir: "Hepimiz yaşlanmanın kaslar ve kuvvet üzerindeki etkilerini çevremizde görebiliyoruz; ancak nedense bunun kendi başımıza geleceğini hayal edemiyoruz."

