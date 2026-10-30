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Yaşlılıkta bağımsızlığın şifresi çözüldü! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: İleri yaşların gerçek sigortası...
Yaşlılıkta bağımsızlığın şifresi çözüldü! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: İleri yaşların gerçek sigortası...
Bana göre yaşlılığa hazırlanmak, yalnızca maddi güvence oluşturmak değildir. Bedene yatırım yapmak da gerekir. Çünkü ileri yaşlarda yaşam kalitemizi belirleyen temel sorulardan biri şudur: "Günlük işlerimi kendi başıma yapabiliyor muyum?"
Giriş Tarihi: 30.10.2026 08:31
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 08:33