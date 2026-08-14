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Yazın ortasında sahil 'buz tuttu'! Bodrum'da ezber bozan manzara şaşırttı: Kumdan değil buzdan plaj
Yazın ortasında sahil 'buz tuttu'! Bodrum'da ezber bozan manzara şaşırttı: Kumdan değil buzdan plaj
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye dayanmasıyla sahil şeridinde akılalmaz anlar yaşandı! Bitez Sahili'nde bir işletmeci, sıcaktan bunalan tatilciler ve çocuklar için kumsala tam 2 ton buz döktürdü.
Giriş Tarihi: 14.08.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 09:24