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Yazın ortasında sahil 'buz tuttu'! Bodrum'da ezber bozan manzara şaşırttı: Kumdan değil buzdan plaj

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye dayanmasıyla sahil şeridinde akılalmaz anlar yaşandı! Bitez Sahili'nde bir işletmeci, sıcaktan bunalan tatilciler ve çocuklar için kumsala tam 2 ton buz döktürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 14.08.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 09:24
Yazın ortasında sahil ’buz tuttu’! Bodrum’da ezber bozan manzara şaşırttı: Kumdan değil buzdan plaj

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler için, bir işletmeci sahile yaklaşık 2 ton buz döktü.

Yazın ortasında sahil ’buz tuttu’! Bodrum’da ezber bozan manzara şaşırttı: Kumdan değil buzdan plaj

Çocuklar, sahilde kum yerine buzla oynadı.

Yazın ortasında sahil ’buz tuttu’! Bodrum’da ezber bozan manzara şaşırttı: Kumdan değil buzdan plaj

Bodrum'da hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşmasıyla vatandaşlar ve tatilciler serinlemek için sahil şeritlerine akın etti.

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Yazın ortasında sahil ’buz tuttu’! Bodrum’da ezber bozan manzara şaşırttı: Kumdan değil buzdan plaj

Bitez Sahili'nde, bir işletmeci sahil kenarına yaklaşık 2 ton buz döktürdü.

Yazın ortasında sahil ’buz tuttu’! Bodrum’da ezber bozan manzara şaşırttı: Kumdan değil buzdan plaj

Buzu gören çocuklar, kumsalda kum yerine buzla oynayıp eğlendi.

Yazın ortasında sahil ’buz tuttu’! Bodrum’da ezber bozan manzara şaşırttı: Kumdan değil buzdan plaj

Bazı çocuklar buz kütlelerinin üzerinde yürüyüp serinledi.

Yazın ortasında sahil ’buz tuttu’! Bodrum’da ezber bozan manzara şaşırttı: Kumdan değil buzdan plaj

Mert Can Meral, "3 günden beri çok sıcak bir hava var. Ben de bugün denize geldim. Etrafta çok çocuk vardı, önce 500 kilo buz döktürerek çocukları serinletmek istedim.

Yazın ortasında sahil ’buz tuttu’! Bodrum’da ezber bozan manzara şaşırttı: Kumdan değil buzdan plaj

Hepsi çok eğlendi, çok güldü, çok mutlu oldu. Sonra 1,5 ton daha getirip buraya serdik.

Yazın ortasında sahil ’buz tuttu’! Bodrum’da ezber bozan manzara şaşırttı: Kumdan değil buzdan plaj

Şu anda bütün çocukların keyifleri yerinde. Çocukları eğlendirmek güzel bir şey.

Yazın ortasında sahil ’buz tuttu’! Bodrum’da ezber bozan manzara şaşırttı: Kumdan değil buzdan plaj

Benim de çocuğum var, keyif aldım, mutlu oldum" dedi.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör