Yazlığının önünde fark etti, sahil alarma geçti! Koparmanın cezası tam 699 bin TL...

Yetkililer, sahili kullanan vatandaşları ve turistleri tabelalarla uyarırken, bu koruma alanının çevresinde kasıtlı ya da kazara bitkilere zarar veren her bir birey için bu astronomik cezanın tavizsiz bir şekilde kesileceğini hatırlattı. Milyonlarca yıllık bir evrimsel miras olan kum zambaklarını korumak, artık sadece bir vatandaşlık görevi değil, aynı zamanda ciddi bir hukuki sorumluluk taşıyor.