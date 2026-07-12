Yazlığının önünde fark etti, sahil alarma geçti! Koparmanın cezası tam 699 bin TL...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, tatilcilerin ve bilim insanlarının dikkati sayesinde tıp ve botanik dünyasını heyecanlandıran çok önemli bir keşfe imza atıldı. Doğal yaşam alanlarının hızla daralması nedeniyle uluslararası çevre örgütleri tarafından kırmızı listeye alınan bir bitki türü, Şarköy sahillerinde tespit edilmesinin ardından devlet eliyle acil koruma altına alındı. Bilim insanlarının hazırladığı raporların ardından harekete geçen yerel yönetimler, bu nadir değerin korunması için bölgeyi tamamen abluka altına alırken, kurallara uymayanları bekleyen devasa idari para cezası ise adeta dudak uçuklatıyor.