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Yazlığının önünde fark etti, sahil alarma geçti! Koparmanın cezası tam 699 bin TL...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, tatilcilerin ve bilim insanlarının dikkati sayesinde tıp ve botanik dünyasını heyecanlandıran çok önemli bir keşfe imza atıldı. Doğal yaşam alanlarının hızla daralması nedeniyle uluslararası çevre örgütleri tarafından kırmızı listeye alınan bir bitki türü, Şarköy sahillerinde tespit edilmesinin ardından devlet eliyle acil koruma altına alındı. Bilim insanlarının hazırladığı raporların ardından harekete geçen yerel yönetimler, bu nadir değerin korunması için bölgeyi tamamen abluka altına alırken, kurallara uymayanları bekleyen devasa idari para cezası ise adeta dudak uçuklatıyor.

Giriş Tarihi: 12.07.2026 14:06 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 14:22
Yazlığının önünde fark etti, sahil alarma geçti! Koparmanın cezası tam 699 bin TL...

Yazlık konutunun önündeki kumsalda fark etti, tüm ilçenin kaderi saniyeler içinde değişti. Tekirdağ Şarköy'de nesli tükenme tehlikesi altında olan dünyaca ünlü kum zambakları, emekli bir hidrobiyoloğun dikkati sayesinde keşfedildi. İstanbul Üniversitesi'nin hazırladığı resmi bilimsel raporun ardından Şarköy Belediyesi sahili çitle çevirerek acil durum ilan etti. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından "Hassas" kategorisinde korunan bu mucizevi bitkiyi koparmanın, yerinden sökmenin ya da zarar vermenin 2026 yılı güncel cezası tam 699 bin 245 TL olarak açıklandı.

Yazlığının önünde fark etti, sahil alarma geçti! Koparmanın cezası tam 699 bin TL...

EMEKLİ BİLİM İNSANI YAZLIĞININ ÖNÜNDE KEŞFETTİ

Şarköy'ün kaderini değiştiren olay, İstanbul Üniversitesinden emekli hidrobiyolog Levent Artüz'ün, Cumhuriyet Mahallesi 17 Kasım Caddesi'nde bulunan yazlığının önündeki sahil kesiminde yürüyüş yapmasıyla başladı. Kumsalda nadir bulunan 8 adet kum zambağından oluşan küçük bir popülasyonu fark eden Artüz, durumu hemen kayıt altına alarak İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Özcan'a bildirdi.

Yazlığının önünde fark etti, sahil alarma geçti! Koparmanın cezası tam 699 bin TL...

Uzmanlar tarafından bölgede yapılan hızlı ve titiz incelemelerin ardından resmi bir bilimsel rapor hazırlandı. Hazırlanan raporun ardından Şarköy Belediyesi tarafından zambaklarının bulunduğu alan çevrilerek koruma altına alındı.

Raporda, Şarköy kıyılarında oldukça sınırlı sayıda ama tamamen doğal bir kum zambağı popülasyonunun hayatta kalmayı başardığı tescillendi. Keşfin Şarköy adına çok büyük ve sevindirici bir bulgu olduğunu belirten bilim insanları, tatilcilerin yoğun olarak kullandığı bu plajın acilen insan faaliyetlerinden soyutlanması gerektiği uyarısında bulundu.

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Yazlığının önünde fark etti, sahil alarma geçti! Koparmanın cezası tam 699 bin TL...

ZAMBAKLARININ BULUNDUĞU ALAN KORUMA ALTINA ALINDI!

Raporun Şarköy Belediyesine ulaşmasının ardından Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'ın talimatıyla ekipler hemen harekete geçti. Kum zambaklarının bulunduğu kritik alan çitlerle çevrilerek koruma çemberine alındı. Başkan Alpay Var, "İlçemizde bulunan tüm doğal değerleri ve nadir bitki türlerini korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kurumlarımızın yapacağı derinlemesine incelemeleri bekliyoruz" diyerek belediye olarak teyakkuzda olduklarını belirtti.

Yazlığının önünde fark etti, sahil alarma geçti! Koparmanın cezası tam 699 bin TL...

YANLIŞLIKLA BİLE DOKUNMAYIN: CEZASI 699 BİN TL!

Haberin en can alıcı ve tatilcilerin cebini doğrudan ilgilendiren kısmı ise Çevre Kanunu kapsamında uygulanan ağır yaptırımlar. 2026 yılı itibarıyla koruma altında olan tek bir kum zambağını koparmanın, doğal ortamından sökerek başka bir yere taşımanın, bitkiye herhangi bir şekilde zarar vermenin veya ticari amaçla toplamanın cezası tam 699 bin 245 TL idari para cezası olarak uygulanıyor.

Yazlığının önünde fark etti, sahil alarma geçti! Koparmanın cezası tam 699 bin TL...

Yetkililer, sahili kullanan vatandaşları ve turistleri tabelalarla uyarırken, bu koruma alanının çevresinde kasıtlı ya da kazara bitkilere zarar veren her bir birey için bu astronomik cezanın tavizsiz bir şekilde kesileceğini hatırlattı. Milyonlarca yıllık bir evrimsel miras olan kum zambaklarını korumak, artık sadece bir vatandaşlık görevi değil, aynı zamanda ciddi bir hukuki sorumluluk taşıyor.

Yazlığının önünde fark etti, sahil alarma geçti! Koparmanın cezası tam 699 bin TL...

ÜÇ BÜYÜK TEHDİT VE KUSURSUZ KORUMA AĞI

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından dünya genelinde "Hassas" (Vulnerable) kategorisinde değerlendirilen kum zambaklarının yaşamı maalesef insan eliyle sonlandırılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bilimsel rapora göre, bitkinin neslini kurutan en büyük üç tehdit şu şekilde sıralanıyor:

Yazlığının önünde fark etti, sahil alarma geçti! Koparmanın cezası tam 699 bin TL...

Yazlık Konutlaşma: Kıyı şeritlerinin betonlaşması ve yazlık projelerin zambakların yaşam alanlarını işgal etmesi.

Yoğun Plaj Kullanımı: Tatilcilerin kumsallarda kontrolsüzce güneşlenmesi, çadır kurması ve bitkileri ezmesi.

İş Makineleriyle Kumsal Temizliği: Belediyelerin veya işletmelerin sahil kumunu düzeltmek adına iş makineleriyle yaptığı hoyrat temizliklerin zambak köklerini tamamen yok etmesi.

Yazlığının önünde fark etti, sahil alarma geçti! Koparmanın cezası tam 699 bin TL...

MARMARA DENİZİ'NİN SIRRI: KUM ZAMBAKLARI ORAYA NASIL GELDİ?

Prof. Dr. Tamer Özcan tarafından kaleme alan bilimsel rapor, kum zambaklarının Şarköy sahillerindeki varlığına dair çarpıcı teorileri de beraberinde getirdi. Bilim dünyasında büyük heyecan yaratan raporda, Marmara Denizi'nin karmaşık akıntı sistemi ile bitkinin bölgedeki dağılımı arasında doğrudan bir ilişki olabileceğine dikkat çekildi. Uzmanların değerlendirmelerine göre bu nadir zambaklar iki farklı senaryoyla bu sahile yerleşmiş olabilir:

Yazlığının önünde fark etti, sahil alarma geçti! Koparmanın cezası tam 699 bin TL...

Deniz Akıntıları Teorisi: Kum zambakları, uzak kıyılardan deniz akıntılarıyla taşınan tohumların Şarköy sahillerine vurması ve burada kendine yeni, elverişli bir yaşam alanı oluşturmasıyla yeşermiş olabilir.

Gizli Yerel Popülasyon Teorisi: Bu canlılar, insan faaliyetlerinin henüz ulaşamadığı dönemlerden beri orada olan ancak bugüne kadar hiçbir insan tarafından fark edilmeyen çok eski, yerel bir popülasyonun son kalıntıları olabilir.

Yazlığının önünde fark etti, sahil alarma geçti! Koparmanın cezası tam 699 bin TL...

Konunun netlik kazanması ve bitkilerin hayatta kalma şansının artırılması için kıyı jeomorfolojisi, deniz akıntıları, popülasyon genetiği ve tohumların tuzlu deniz suyunda canlı kalma potansiyeline yönelik disiplinler arası çok yönlü bilimsel çalışmaların başlatılması gerektiği vurgulandı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör