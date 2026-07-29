Yemeğin lezzetini sıfırlıyor! Meğer bayat baharatı anlamak bu kadar kolaymış…

3. TAT TESTİ YAPIN

Koku ve renk sizi şüphede bıraktıysa küçük bir miktar baharatı dilinizin ucuna dokundurun. Taze bir baharat az miktarda bile olsa ağızda güçlü bir imza (yakıcılık, tatlılık veya karakteristik bir aromatik tat) bırakmalıdır. Eğer baharat dilinizde sadece tozlu veya saman gibi nötr bir tat bırakıyorsa, artık o ürünle vedalaşma zamanı gelmiştir.