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YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 11 EYLÜL 2026: Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak, büyük ödülü kim alacak?
YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 11 EYLÜL 2026: Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak, büyük ödülü kim alacak?
Yemekteyiz'de haftanın final günü geldi. Yarışmacılar bir hafta boyunca hazırladıkları sofralarla puanlarını topladı, şimdi ise gözler büyük ödülün sahibine çevrildi. Peki, Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak? İşte, 11 Eylül finali öncesi merak edilenler…
Giriş Tarihi: 11.09.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 15:13