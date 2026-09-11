YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 11 EYLÜL 2026: Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak, büyük ödülü kim alacak?

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yemekteyiz'de haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Hafta boyunca sofralar kuruluyor, puanlar veriliyor ve final günü geldiğinde bütün puanlar ortaya çıkıyor. Cuma günü açıklanan son puanlarla birlikte haftanın kazananı da belli olacak.