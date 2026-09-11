Trend Galeri Trend Yaşam YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 11 EYLÜL 2026: Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak, büyük ödülü kim alacak?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 11 EYLÜL 2026: Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak, büyük ödülü kim alacak?

Yemekteyiz'de haftanın final günü geldi. Yarışmacılar bir hafta boyunca hazırladıkları sofralarla puanlarını topladı, şimdi ise gözler büyük ödülün sahibine çevrildi. Peki, Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak? İşte, 11 Eylül finali öncesi merak edilenler…

Giriş Tarihi: 11.09.2026 15:04 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 15:13
YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 11 EYLÜL 2026: Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak, büyük ödülü kim alacak?
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Hafta boyunca birbirinden farklı menüler hazırlayan yarışmacılar için artık final zamanı. Verilen puanların ardından haftanın kazananı belli olacak ve büyük ödül sahibini bulacak. Final öncesinde yarışmacıların sıralaması ve son puanlar da izleyicilerin dikkatini çekiyor.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 11 EYLÜL 2026: Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak, büyük ödülü kim alacak?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı henüz belli olmadı.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 11 EYLÜL 2026: Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak, büyük ödülü kim alacak?

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yemekteyiz'de haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Hafta boyunca sofralar kuruluyor, puanlar veriliyor ve final günü geldiğinde bütün puanlar ortaya çıkıyor. Cuma günü açıklanan son puanlarla birlikte haftanın kazananı da belli olacak.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 11 EYLÜL 2026: Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak, büyük ödülü kim alacak?

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?

  • Nurhan Yavuz
  • Semra Gündüz
  • Marziye
  • Erkan Şeker
  • Atalay Özkan

Haftanın son gününde Atalay Özkan mutfağa çıkacak, ardından beş yarışmacının puanlarıyla birlikte haftanın birincisi belli olacak.