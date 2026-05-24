Yeni dönemde iki başlı CHP! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden karşılıklı hamleler

"...Özgür Bey, benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım bugün veya önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleşir. Kendisi arayacaktı. Bana, 'Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim' demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi, belki bugün gerçekleşir."

Kılıçdaroğlu'nun beklediği telefon sonrası nasıl bir karşı hamle yapacağını göreceğiz.

Kendisine "Meclis grubuna gelme" mesajı veren Özel'e o da "Genel merkeze davetsiz gelme" der mi bilinmez. Ancak Kemal Bey'in, Özel'in toplantıya çağıracağım dediği PM'yi de ele geçirmesine karşı hukuki hazırlık yaptığı biliniyor.

Genel merkezde Kılıçdaroğlu'nun, Meclis'te ise Özel'in başını çektiği iki başlı CHP'ye hazır olun.