Trend Galeri Trend Yaşam "Yeni pandemi gelecek!" diyen Bill Gates hangi hastalıktan bahsediyor? İddialar doğruysa durum vahim

"Yeni pandemi gelecek!" diyen Bill Gates hangi hastalıktan bahsediyor? İddialar doğruysa durum vahim

Pandemiye yönelik açıklamalarla gündemden düşmeyen Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, geçtiğimiz günlerde dünyanın yeni bir salgınla karşı karşıya kalacağını iddia etmişti. Dün bir televiyon programında konuşan Gates, hastalıkla ilglii üstü kapalı ayrıntılara yer verdi. Açıklamayı dinleyen bazı uzmanlar ise Gates'in bir dönem dünyayı kırıp geçiren bir virüsten bahsettiğini düşünüyor. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 21.02.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 09:35
Yeni pandemi gelecek! diyen Bill Gates hangi hastalıktan bahsediyor? İddialar doğruysa durum vahim

"Yeni pandemi gelecek!" diyen Bill Gates hangi hastalıktan bahsediyor? İddialar doğruysa durum vahim

Daha önce pandemi hakkındaki iddialarının doğru çıkmasıyla gündeme gelen Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, geçtiğimiz günlerde dünyanın başka bir salgınla daha karşılacağını iddia etmişti. Bu iddia korkuya neden olurken, Gates'in gündeme getirdiği yeni pandemiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Yeni pandemi gelecek! diyen Bill Gates hangi hastalıktan bahsediyor? İddialar doğruysa durum vahim

"Yeni pandemi gelecek!" diyen Bill Gates hangi hastalıktan bahsediyor? İddialar doğruysa durum vahim

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bill Gates, potansiyel yeni bir pandeminin mehtemelen koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden meydana geleceğini söyledi.

Yeni pandemi gelecek! diyen Bill Gates hangi hastalıktan bahsediyor? İddialar doğruysa durum vahim

"Yeni pandemi gelecek!" diyen Bill Gates hangi hastalıktan bahsediyor? İddialar doğruysa durum vahim

"Elbette ki bir salgın daha olacak. Ancak bir sonraki salgın farklı bir patojenle gelecek" dedi. Bill Gates'in bu açıklamalarından sonra durumu tartışan uzmanlar bahsedilen ölümcül virüsün çiçek virüsü olabileceğini iddia etti. Nitekim Gates de yaptığı açıklamada dünyanın çiçek hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.

Yeni pandemi gelecek! diyen Bill Gates hangi hastalıktan bahsediyor? İddialar doğruysa durum vahim

"Yeni pandemi gelecek!" diyen Bill Gates hangi hastalıktan bahsediyor? İddialar doğruysa durum vahim

Öte yandan Gates'in vakfı, son aylarda çiçek aşısı için ciddi yatırımalr yapmaya başladı.

Yeni pandemi gelecek! diyen Bill Gates hangi hastalıktan bahsediyor? İddialar doğruysa durum vahim

"Yeni pandemi gelecek!" diyen Bill Gates hangi hastalıktan bahsediyor? İddialar doğruysa durum vahim

Çiçek hastalığı her yaşta ve yapıda olan insanda görülebilir, ten üzerinde irinli kabarcıklar dökülmesine neden olan ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

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