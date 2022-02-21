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"Yeni pandemi gelecek!" diyen Bill Gates hangi hastalıktan bahsediyor? İddialar doğruysa durum vahim
"Yeni pandemi gelecek!" diyen Bill Gates hangi hastalıktan bahsediyor? İddialar doğruysa durum vahim
Pandemiye yönelik açıklamalarla gündemden düşmeyen Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, geçtiğimiz günlerde dünyanın yeni bir salgınla karşı karşıya kalacağını iddia etmişti. Dün bir televiyon programında konuşan Gates, hastalıkla ilglii üstü kapalı ayrıntılara yer verdi. Açıklamayı dinleyen bazı uzmanlar ise Gates'in bir dönem dünyayı kırıp geçiren bir virüsten bahsettiğini düşünüyor. İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 21.02.2022 10:59
Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 09:35