"Yeni pandemi gelecek!" diyen Bill Gates hangi hastalıktan bahsediyor? İddialar doğruysa durum vahim

"Elbette ki bir salgın daha olacak. Ancak bir sonraki salgın farklı bir patojenle gelecek" dedi. Bill Gates'in bu açıklamalarından sonra durumu tartışan uzmanlar bahsedilen ölümcül virüsün çiçek virüsü olabileceğini iddia etti. Nitekim Gates de yaptığı açıklamada dünyanın çiçek hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.