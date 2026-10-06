Yeni Parti’de kriz üstüne kriz: Arbede, söz düellosu, şaibe iddiası! Birçok ilde ortalık karıştı

Geçtiğimiz hafta Trabzon, İstanbul, Eskişehir ve Mersin'deki ilçe kongrelerinde ortalık karışmış, birçok yerde şaibeli seçim iddiaları kavgaya dönüşürken, Mersin'de duyulan silah sesleri ise büyük panik yaratmıştı. Bu kez İzmir ve Antalya'daki gelişmeler partide yeni bir iç krizi tetikledi.