Trend
Galeri
Trend Yaşam
Yeni Parti'de kriz üstüne kriz: Arbede, söz düellosu, şaibe iddiası! Birçok ilde ortalık karıştı
Yeni Parti'de kriz üstüne kriz: Arbede, söz düellosu, şaibe iddiası! Birçok ilde ortalık karıştı
Yeni Parti'de sular durulmuyor. Kongre sürecindeki partide hemen her gün yeni bir arbede, söz düellosu ya da şaibe iddiası patlak veriyor. Geçtiğimiz hafta Trabzon, İstanbul, Eskişehir ve Mersin'deki ilçe kongrelerinde ortalık karışmış, birçok yerde şaibeli seçim iddiaları kavgaya dönüşürken, Mersin'de duyulan silah sesleri ise büyük panik yaratmıştı. Bu kez İzmir ve Antalya'daki gelişmeler partide yeni bir iç krizi tetikledi.
Giriş Tarihi: 06.10.2026 08:02
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 08:03