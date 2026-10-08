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Yeni Parti'den 'CHP' soygunu: Kayıp araçlar hurdalıktan çıktı! Şaşkına çeviren detaylar
Yeni Parti'den 'CHP' soygunu: Kayıp araçlar hurdalıktan çıktı! Şaşkına çeviren detaylar
CHP'nin il-ilçe başkanlık binalarını haftalar boyu yağmalayan Yeni Parti cephesine dair skandal detaylar çıkmaya devam ediyor. CHP yönetiminin son tespitlerine göre soygunun tutarı 250 milyon liradan da fazla çıktı. CHP'nin il-ilçe örgütlerine ait olan mobilya, bilgisayar, ses sistemleri ve klima gibi birçok eşyanın akıbeti hala bilinmiyor. Milyonlarca liralık eşyanın CHP'den gasp edilerek, Yeni Parti'nin yeni il-ilçe başkanlıklarına taşındığı öne sürülüyor.
Giriş Tarihi: 08.10.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 09:30