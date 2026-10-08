Trend Galeri Trend Yaşam Yeni Parti'den 'CHP' soygunu: Kayıp araçlar hurdalıktan çıktı! Şaşkına çeviren detaylar

Yeni Parti'den 'CHP' soygunu: Kayıp araçlar hurdalıktan çıktı! Şaşkına çeviren detaylar

CHP'nin il-ilçe başkanlık binalarını haftalar boyu yağmalayan Yeni Parti cephesine dair skandal detaylar çıkmaya devam ediyor. CHP yönetiminin son tespitlerine göre soygunun tutarı 250 milyon liradan da fazla çıktı. CHP'nin il-ilçe örgütlerine ait olan mobilya, bilgisayar, ses sistemleri ve klima gibi birçok eşyanın akıbeti hala bilinmiyor. Milyonlarca liralık eşyanın CHP'den gasp edilerek, Yeni Parti'nin yeni il-ilçe başkanlıklarına taşındığı öne sürülüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 08.10.2026 09:29 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 09:30
Yeni Parti’den ’CHP’ soygunu: Kayıp araçlar hurdalıktan çıktı! Şaşkına çeviren detaylar

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin il-ilçe başkanlıklarına yönelik talan operasyonu başlamıştı. Yeni Parti'nin kuruluşuna kadar devam eden bu süreçte birçok demirbaşın akıbeti hala belirsizliğini koruyor.

Yeni Parti’den ’CHP’ soygunu: Kayıp araçlar hurdalıktan çıktı! Şaşkına çeviren detaylar

250 MİLYON LİRAYI AŞAN YAĞMA

Söz konusu yağma sürecinde kaybolan, çalınan ya da akıbeti hala bilinmeyen araçlar ve eşyalara ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan koordinasyonunda bireysel suç duyuruları yapıldı. Parti yönetiminin son tespitlerine göre, 81 ilde yağmalanan araç ve demirbaşların toplam tutarı 250 milyon lirayı aşıyor.

Yeni Parti’den ’CHP’ soygunu: Kayıp araçlar hurdalıktan çıktı! Şaşkına çeviren detaylar

BİNALARDA SÖZLEŞME OYUNU

Geçmiş dönemde CHP tarafından kiralanan 7 ilçe başkanlık binasına ilişkin de mülk sahibi ile anlaşılıp sözleşme değişikliğine gidildiği, CHP yönetiminden habersiz bir şekilde bu binaların Yeni Parti'ye geçirildiği öğrenildi. Söz konusu ilçeler arasında Akyurt ve Altındağ'ın da yer aldığı aktarıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yeni Parti’den ’CHP’ soygunu: Kayıp araçlar hurdalıktan çıktı! Şaşkına çeviren detaylar

ARAÇLAR HURDALIKTA ÇIKTI

CHP'nin kayıp araçları konusunda da dikkat çekici gelişmeler ortaya çıktı. Parti yönetiminin, akıbeti uzun süre belli olmayan birçok aracı ya sanayide ya da hurdalık alanlarda tespit ettiği aktarıldı. CHP'ye iade edilen araçların önemli bir kısmının ise kasıtlı olarak kullanılamaz hale getirildiği, sadece tamirat için bile milyonlarca liralık kaynak gerektiği öğrenildi.

Yeni Parti’den ’CHP’ soygunu: Kayıp araçlar hurdalıktan çıktı! Şaşkına çeviren detaylar

EŞYALAR YENİ PARTİ'DE Mİ?

CHP'nin il-ilçe örgütlerine ait olan mobilya, bilgisayar, ses sistemleri ve klima gibi birçok eşyanın akıbeti hala bilinmiyor.

Yeni Parti’den ’CHP’ soygunu: Kayıp araçlar hurdalıktan çıktı! Şaşkına çeviren detaylar

Milyonlarca liralık eşyanın CHP'den gasp edilerek, Yeni Parti'nin yeni il-ilçe başkanlıklarına taşındığı öne sürülüyor.

#YENİ PARTİ #CHP