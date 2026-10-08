Yeni Parti’den ’CHP’ soygunu: Kayıp araçlar hurdalıktan çıktı! Şaşkına çeviren detaylar

ARAÇLAR HURDALIKTA ÇIKTI

CHP'nin kayıp araçları konusunda da dikkat çekici gelişmeler ortaya çıktı. Parti yönetiminin, akıbeti uzun süre belli olmayan birçok aracı ya sanayide ya da hurdalık alanlarda tespit ettiği aktarıldı. CHP'ye iade edilen araçların önemli bir kısmının ise kasıtlı olarak kullanılamaz hale getirildiği, sadece tamirat için bile milyonlarca liralık kaynak gerektiği öğrenildi.