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Yenidoğan çetesi Ankara'ya da sıçradı

Yeni doğan bebekleri alıkoyarak ölümlerine sebep olan ve ihmalkar davranışlarla haksız kazanç sağlayan 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili bir şikayet de Ankara'dan geldi. Adnan S., Ankara'da bir özel hastanede ikiz bebeklerinin doktor kararı üzerine 32 haftalık erken doğumla dünyaya geldiğini önce erkek olan bebeğini fıtık olduğu gerekçesiyle söz konusu özel hastane tarafından ameliyat edilmek istendiği, devlet hastanesindeki muayenesinde ise ameliyatlık bir durum olmadığını öğrendiklerini kaydetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından suç duyurusunda bulunan Adnan S., bebeğindeki hareket yavaşlığı nedeniyle götürdüğü muayenelerde sağlık olduğu gerekçesiyle taburcu edildiklerini aktarırken erkek olan bebeğin serebral palsi hastası olduğu ve erken müdahale edilmediği ortaya çıktı.

Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 10.11.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 11:27
Yenidoğan çetesi Ankara’ya da sıçradı

Tüm Türkiye'yi sarsan bebeklerin ölümüne neden olan ve onlar üzerinden para kazanan 'Yenidoğan Çetesi' operasyonu sonrasında adı geçen hastaneler kapatılırken 47 sanık hakkında dava açıldı. Bir vaka da bu kez Ankara'dan geldi. Adnan S.'nin, eski eşinin ikiz bebeklerine hamile olduğu süreçte özel bir hastanede 6 ay süre boyunca kontrolleri Prof. Dr. A.B. tarafından yapıldı.

Yenidoğan çetesi Ankara’ya da sıçradı

Ardından iddiaya göre A.B. eşinin özel sağlık sigortasına bakamayacağı gerekçesiyle randevu vermedi. Bu kez Doktor A.B.'nin özel muayenehanesine giden Adnan S. ve eşi kontrollerini yaptırdıktan sonra doğumun yaptırılabileceği cevabını aldı. Bebekler 32 haftalık erken doğumla A.B. dışında bir kadın doğum uzmanı tarafından dünyaya getirilirken aileye ikiz bebeklerin hastanenin yeni doğan bebek servisine alınarak tedaviye başlandığı söylendi.

Yenidoğan çetesi Ankara’ya da sıçradı

AMELİYAT ETMEK İSTEDİLER

Adnan S. bebeklerin doğumundan itibaren yaşanan ihmaller zinciri nedeniyle ikizlerden erkek olanında kalıcı hastalık medyana geldiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Adnan S. şikayet dilekçesinde, bebeklerin ayrı tarihlerde taburcu edildiği, devam eden süreçte bebekleri aynı hastanedeki çocuk doktorlarına rutin kontrol için götürmeye devam ettiklerini belirtti.

Yenidoğan çetesi Ankara’ya da sıçradı

Erkek olan bebeğin cinsel organındaki şişlik üzerine hastaneye götürdüklerini aktaran Adnan S., çocuk cerrahisi servisindeki bir doktorun fıtık oluştuğu gerekçesiyle bebeğin ameliyat olması gerektiğini söylediğini bunun üzerine bu kez üniversite hastanesine götürdüklerini, muayenede ameliyatlık bir durum olmadığını öğrendiklerini kaydetti. Adnan S. aynı doktorun bebeğin sol boyun kısmında eğrilik olduğunu ve gösterilmesi gerektiğini söylediğini, yeniden aynı özel hastaneye gittiklerinde bu durumla hiç ilgilenilmediğini aktardı.

Yenidoğan çetesi Ankara’ya da sıçradı

SAĞLIKLI OLDUĞU SÖYLENEN BEBEKTE SEREBRAL PALSİ ÇIKTI

Bir süre sonra ikizlerden erkek olanının kız kardeşine göre daha az hareketli olduğunu fark eden aile yeniden kontrole götürdü ancak yapılan tetkikler sonucunda bebeğin sağlıklı olduğu söylendi. Aile bebeği şehir hastanesi ve üniversite hastanesine götürmesinin ardından yapılan tetkikler sonucunda bebeklerinde 'serebral palsi' hastalığı olduğunu öğrendi.

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