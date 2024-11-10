Yenidoğan çetesi Ankara'ya da sıçradı

Yeni doğan bebekleri alıkoyarak ölümlerine sebep olan ve ihmalkar davranışlarla haksız kazanç sağlayan 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili bir şikayet de Ankara'dan geldi. Adnan S., Ankara'da bir özel hastanede ikiz bebeklerinin doktor kararı üzerine 32 haftalık erken doğumla dünyaya geldiğini önce erkek olan bebeğini fıtık olduğu gerekçesiyle söz konusu özel hastane tarafından ameliyat edilmek istendiği, devlet hastanesindeki muayenesinde ise ameliyatlık bir durum olmadığını öğrendiklerini kaydetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından suç duyurusunda bulunan Adnan S., bebeğindeki hareket yavaşlığı nedeniyle götürdüğü muayenelerde sağlık olduğu gerekçesiyle taburcu edildiklerini aktarırken erkek olan bebeğin serebral palsi hastası olduğu ve erken müdahale edilmediği ortaya çıktı.