Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi davasında 2. Fezleke! Mustafa Kemal Zengin’in HTS kayıtları ortaya çıktı: Tahliye için bin 568 görüşme!

SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi davasında 2. Fezleke! Mustafa Kemal Zengin’in HTS kayıtları ortaya çıktı: Tahliye için bin 568 görüşme!

SON DAKİKA... İstanbul'da SGK'dan gecelik 8 bin TL kazanmak için yenidoğan bebekleri göz göre göre ölüme terk eden çete çökertildi. Türkiye'nin vicdanlarını sızlatan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonun ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca fezleke düzenlendi. Buna göre Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de yer aldığı 18 şüpheli için ceza istendi. Fezlekede yer verilen HTS kayıtlarına göre savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in şüpheli Tuğçe Toptemel'i tahliye ettirmek için tam bin 568 görüşme yaptığı tespit edildi. İşte detaylar!