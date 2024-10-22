'Yenidoğan Çetesi'nin çoğu üyelerinin tutuklanması ve 10 hastanenin kapısına kilit vurulması, soruşturmanın daha çok derinleştirileceğinin sinyallerini verdi. Hemşire Hakan Doğukan Taşçı ve hemşire Hasan Basri Gök savcılıkta kirli oyunların hepsini anlatıp 'Pişmanım' dedi. İstanbul'da tam 12 farklı hastanede 350 yatak kapasiteli yoğun bakım işletmeciliği yapan Fırat Sarı ile diğerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vurgununda, sadece bebeklerin değil bazı yetişkinlerin de yetkisiz doktorlar tarafından ölüme sürüklendiği iddia edildi. Telefon tapelerine göre geçmişe dönük çok sayıda şüpheli ölümün üstü kapatılarak takipsizlik kararı verildiği öne sürüldü.