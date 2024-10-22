Son dakika: Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Göz göre göre genç kızın ölümüne neden oldular
Kamuoyunu sarsan bebek cinayetleriyle ilgili davanın sadece bebek ölümleriyle sınırlı kalmadığı, yetişkinlerin de bazı ameliyatlarda ölüme sürüklendikleri ortaya çıktı. Diploması askıya alınan ve makas tutmaya dahi yetkisi olmayan bir doktorun yasaklı olduğu için başka bir doktorun adına obezite ameliyatlarına girdiği ve hastanenin bu doktorun ameliyatlarına göz yumduğu öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 22.10.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 08:07