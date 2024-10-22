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Son dakika: Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Göz göre göre genç kızın ölümüne neden oldular

Kamuoyunu sarsan bebek cinayetleriyle ilgili davanın sadece bebek ölümleriyle sınırlı kalmadığı, yetişkinlerin de bazı ameliyatlarda ölüme sürüklendikleri ortaya çıktı. Diploması askıya alınan ve makas tutmaya dahi yetkisi olmayan bir doktorun yasaklı olduğu için başka bir doktorun adına obezite ameliyatlarına girdiği ve hastanenin bu doktorun ameliyatlarına göz yumduğu öne sürüldü.

Ali OKTAY
Giriş Tarihi: 22.10.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 08:07
Son dakika: Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Göz göre göre genç kızın ölümüne neden oldular

'Yenidoğan Çetesi'nin çoğu üyelerinin tutuklanması ve 10 hastanenin kapısına kilit vurulması, soruşturmanın daha çok derinleştirileceğinin sinyallerini verdi. Hemşire Hakan Doğukan Taşçı ve hemşire Hasan Basri Gök savcılıkta kirli oyunların hepsini anlatıp 'Pişmanım' dedi. İstanbul'da tam 12 farklı hastanede 350 yatak kapasiteli yoğun bakım işletmeciliği yapan Fırat Sarı ile diğerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vurgununda, sadece bebeklerin değil bazı yetişkinlerin de yetkisiz doktorlar tarafından ölüme sürüklendiği iddia edildi. Telefon tapelerine göre geçmişe dönük çok sayıda şüpheli ölümün üstü kapatılarak takipsizlik kararı verildiği öne sürüldü.

Son dakika: Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Göz göre göre genç kızın ölümüne neden oldular

İki hemşirenin telefon konuşmalarına göre 112 ambulansı olmadan bu hastanelere protokolsüz hasta kabul edildi. Ölen bebekler canlı gibi gösterildi. Canlıymış gibi göstermek için yarım saat önce ölen bir bebeğe CPR (yeniden canlandırma) yapıldı. İddianamenin değerlendirme kısmında; Hakan Doğukan Taşçı, hemşire Şenay Çalıkoğlu'nu arayarak 'Şenay bir CPR yapsanıza çocuğa' diyerek bebeğin öldüğünü anladıktan yarım saat sonra ölü bebeğe kalp masajı yapmasını isteyerek ölü bebeğin dönmesinin mümkün olmayacağının farkında olduğu halde kendilerine bir kurtuluş yolu arama eyleminde bulundukları değerlendirilmiştir." denildi...

Son dakika: Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Göz göre göre genç kızın ölümüne neden oldular

RADYOLOJİDE RADYASYON ÖLÇÜMÜ YOK
Bazı hastanelerin Radyoloji bölümlerinde radyasyon ölçümü yapılmadı ve çalışanların çoğunda radyasyon kimliği yoktu. Kimsenin aklına gelmeyen inanılmaz vurgun olayında hastaların kan sonuçları ve akciğer raporları başka hastaların raporlarıyla değiştirildi. Hastanın akciğerinde hiçbir sorun olmamasına rağmen akciğerlerinde leke ve zatürre varmış gibi gösterilerek tedavi uygulandı.

Son dakika: Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Göz göre göre genç kızın ölümüne neden oldular

Neredeyse bütün hastaların albümini normal olsa da albümin seviyesi düşük gösterildi. Albümin düşüklüğü, hastanın karaciğer ve böbreklerde sağlık sorunu olduğu anlamına geliyordu. Bu şekilde albümini fatura ederek SGK dolandırıldı. Hâlbuki albümin düşük olmadığı için hastalarda hiç ilaç kullanılmıyordu. SGK fatura edilen ücretleri hastanelere ödedi.

Son dakika: Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Göz göre göre genç kızın ölümüne neden oldular

SİYAHÎ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜĞÜNÜ ANLAMAYAN CAHİL PERSONEL
Telefon tapelerinde bir yoğun bakım işleticisinin 10 yılda yaklaşık 100 milyon lira vurgun yaptığı konuşmalarına yer verildi. Bazı hastanelerde akşamları anestezi doktoru yoktu. Anestezi doktorunun yerine yasak olmasına rağmen mesul müdürün kaşesi vurularak hastalara işlem yapıldı. Hastaların epikriz ve ÖBS'leri (Bebek Ölümleri İzleme Sistemi) doktor ya da hemşireler tarafından doldurulmadı.

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