Yenidoğan çetesinin tape kayıtları kan dondurdu! İğrenç diyaloglar: 'Öldür' talimatı 31 bin lira...

Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla kalmayıp 12 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan yeni doğan çetesinin tape kayıtları ortaya çıktı. Para için bebekleri öldürmekten çekinmeyen hemşireler, ailelerden para alıp o parayla aleme gitmek için plan yaptı. Hemşire Hasan Basri G'nin fezlekede yer alan tapede, "Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Ben ne yapacağım biliyor musun? Gidip babayla anayla görüşeceğim şimdi bugün parayı alacağım. Kanka bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım" dedi.