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Yenidoğan çetesinin tape kayıtları kan dondurdu! İğrenç diyaloglar: 'Öldür' talimatı 31 bin lira...

Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla kalmayıp 12 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan yeni doğan çetesinin tape kayıtları ortaya çıktı. Para için bebekleri öldürmekten çekinmeyen hemşireler, ailelerden para alıp o parayla aleme gitmek için plan yaptı. Hemşire Hasan Basri G'nin fezlekede yer alan tapede, "Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Ben ne yapacağım biliyor musun? Gidip babayla anayla görüşeceğim şimdi bugün parayı alacağım. Kanka bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım" dedi.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Giriş Tarihi: 17.10.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 07:24
Yenidoğan çetesinin tape kayıtları kan dondurdu! İğrenç diyaloglar: ’Öldür’ talimatı 31 bin lira...

12 bebeğin ölümüne neden olan yeni doğan çetesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Fezlekede örgüt lideri F.S. ve İ.G. hakkında ayrı ayrı 273'er yıla kadar, diğer 45 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. 47 şüpheli hakkında toplam 1775 yıl hapis cezası talep edildi.

Yenidoğan çetesinin tape kayıtları kan dondurdu! İğrenç diyaloglar: ’Öldür’ talimatı 31 bin lira...

Hazırlanan fezlekede örgüt üyelerinin teknik takip sırasında kayıt altına alınan telefon konuşmalarına da yer verildi. Hemşire Hasan Basri G.'nin doktor Fırat S. ile olan konuşmasında, yenidoğan bir bebeği usulsüz şekilde başka hastaneye sevk eden örgüt üyeleri bebeğin sevk edildiği hastanedeki hemşirenin hareketlerinden rahatsız olup iletişime geçince dinlemeye takıldı.

Yenidoğan çetesinin tape kayıtları kan dondurdu! İğrenç diyaloglar: ’Öldür’ talimatı 31 bin lira...

Hemşire Hasan Basri G.'yi arayan doktor Fırat S., "Dön dön şoka girmiş ne yapacağını bilmiyor. Eli ayağı karışmış canlandırma da dedim. ..... Canlandırma yap bir sakin ol ya o çocuk altı kilo, biz dün erişkin yoğun bakım ihtiyacı bulamadığımız için oraya aldık" dedi.

Yenidoğan çetesinin tape kayıtları kan dondurdu! İğrenç diyaloglar: ’Öldür’ talimatı 31 bin lira...

ÖLDÜR TALİMATI 31 BİN LİRA

Bir bebek için canlandırma talimatı alan şüpheli Hasan Basri G.'nin banka hesaplarındaki hareket de dikkat çekti. Hasan Basri G.'nin hesabına 7 ayda doktor Fırat S. ve Fırat S.'nin sahibi olduğu sağlık hizmetleri şirketinin hesabından 222 bin 880 lira yattığı da fezlekeye yansıdı.

Yenidoğan çetesinin tape kayıtları kan dondurdu! İğrenç diyaloglar: ’Öldür’ talimatı 31 bin lira...

Hasan Basri G.'nin, yeni doğan bebek için "Öldür" talimatı verdiği hemşire Mehtap S.'nin hesabına ise 31 bin 218 lira yatırıldı. Hasan Basri G. ve Mehtap S. ile irtibatlı olarak çalışan başka bir özel hastanede bebek hemşiresi olan Cansu A.'nın ise 90 bin 500 lira aldığı ortaya çıktı.

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