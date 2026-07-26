Trend Galeri Trend Yaşam Yer Adana! Önce Semra ardından Ali Can ve Sinan’ı katletti! Katliamın nedeni belli oldu: Gördükleri o manzara…

Yer Adana! Önce Semra ardından Ali Can ve Sinan’ı katletti! Katliamın nedeni belli oldu: Gördükleri o manzara…

Adana'da seyir tepesinde yaşanan katliamın detayları ortaya çıktı. Osman A., önce görüşmek için ısrar ettiği Semra Yılmaz'ı ardından Ali Can Demir ve Sinan İlbey'i vahşice katletti. Katliamın nedeni kan dondururken Ali Can Demir ve Sinan İlbey'in tek suçlarının orada bulunmak olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 26.07.2026 14:55 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 14:56
Yer Adana! Önce Semra ardından Ali Can ve Sinan’ı katletti! Katliamın nedeni belli oldu: Gördükleri o manzara…

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Osman A., evinden otomobille aldığı Semra Yılmaz ile seyir tepesine gitti.

Yer Adana! Önce Semra ardından Ali Can ve Sinan’ı katletti! Katliamın nedeni belli oldu: Gördükleri o manzara…

SEMRA YILMAZ'I VAHŞİCE KATLETTİ

Bir süre sohbet eden Osman A. ile Yılmaz'ın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Osman A., Semra Yılmaz'ı tabancayla vurdu.

Yer Adana! Önce Semra ardından Ali Can ve Sinan’ı katletti! Katliamın nedeni belli oldu: Gördükleri o manzara…

KATLİAMIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Osman A., daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i vurup, aracına bindikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yer Adana! Önce Semra ardından Ali Can ve Sinan’ı katletti! Katliamın nedeni belli oldu: Gördükleri o manzara…

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yerindeki incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman A.'yı Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

Yer Adana! Önce Semra ardından Ali Can ve Sinan’ı katletti! Katliamın nedeni belli oldu: Gördükleri o manzara…

GÖRÜŞMEK İÇİN ISRAR EDİYORMUŞ

Osman A.'nın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için sürekli ısrar ettiği öne sürüldü. İkili arasında mahallede çıkan tartışmanın olay yerinde de sürdüğü ve cinayetin meydana geldiği belirtildi.

Yer Adana! Önce Semra ardından Ali Can ve Sinan’ı katletti! Katliamın nedeni belli oldu: Gördükleri o manzara…

KORKUNÇ CİNAYETE ŞAHİT OLDUKLARI İÇİN KATLEDİLDİLER

Öte yandan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'in ise cinayete tanık oldukları için öldürüldüğü ortaya çıktı. Otopsileri tamamlanan Semra Yılmaz, Ali Can Demir ve Sinan İlbey'in cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Emniyete götürülen Osman A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA