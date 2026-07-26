Trend Galeri Trend Yaşam Yer Adana! Önce Semra ardından Ali Can ve Sinan’ı katletti! Katliamın nedeni belli oldu: Gördükleri o manzara…

Yer Adana! Önce Semra ardından Ali Can ve Sinan’ı katletti! Katliamın nedeni belli oldu: Gördükleri o manzara…

Adana'da seyir tepesinde yaşanan katliamın detayları ortaya çıktı. Osman A., önce görüşmek için ısrar ettiği Semra Yılmaz'ı ardından Ali Can Demir ve Sinan İlbey'i vahşice katletti. Katliamın nedeni kan dondururken Ali Can Demir ve Sinan İlbey'in tek suçlarının orada bulunmak olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.07.2026 14:55 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 14:56