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Yer Ankara! Özel okulda ihmaller zinciri! Teneffüs zili kabusa dönüştü: Kapı kolu öğrencinin atardamarlarını kesti!
Yer Ankara! Özel okulda ihmaller zinciri! Teneffüs zili kabusa dönüştü: Kapı kolu öğrencinin atardamarlarını kesti!
Ankara'da özel bir okulda eğitim gören 7'nci sınıf öğrencisi Asya Ç. teneffüste koridorda koşarken kabusu yaşadı. Koluna açılan kapının kapı kolu saplanan 12 yaşındaki çocuğun sağ işaret parmağında işlev kaybı oluştu ve bacağından damar nakli yapılarak ölümden döndü. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 08.09.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 14:49