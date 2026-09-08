Yer Ankara! Özel okulda ihmaller zinciri! Teneffüs zili kabusa dönüştü: Kapı kolu öğrencinin atardamarlarını kesti!

'OKULDAKİ TEHDİT DEVAM EDİYOR'

Avukat Özgül, "Bu okuldaki tehdit devam ediyor. Başka bir çocuk da bu okulda zarar görebilir. Çünkü kapı kolları çocukların oynamasına, hareketliliğine müsaade edebilecek şekilde dizayn edilmemiş. Okul yönetiminden de şöyle bir tepki aldık; 'Burada bizim bir sorumluluğumuz yoktur. Buradaki sorumlu kişi, okulun temizliğinden görevli olan hanımefendidir.' Biz de savcımızla görüştük, 'Bizim bu kişiyle alakalı bir şikayetimiz dahi yok' dedik. Bu kişinin sorumlu olduğunu düşünmüyoruz. Biz burada okulun gerekli denetim yapmadığını, önlenebilecek olan açık tehdide karşı herhangi bir önlem almadığını ifade ettik. Ve bilirkişi raporu çıktı. Okulun burada sorumlu olduğunu, temizlikçi hanımefendinin herhangi bir sorumluluğu olmadığı açıklandı. Şu an soruşturma devam ediyor. Mutlaka sorumluların ceza almasını istiyoruz. Ve cezanın dışında da okulun gerekli tedbirleri alarak başka çocukların mağdur etmesini, engellenmesini istiyoruz. Çocuğun elini zarar görmüş olmasının, çocuğun ekonomik geleceğine ciddi bir zarar vereceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.